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政治

民進黨4年前促核四公投　網友諷：跨時空自打臉

編輯中心／綜合報導2018/08/31 11:48
▲有網友挖出民進黨 4 年前推動終結核四，懶人包文宣標語為「說好的公投呢？」對比蔡政府 7 月 4 日凌晨將核四燃料棒運回美國的作為，網友諷：「跨時空自打臉」。圖為蔡英文。（圖／翻攝自民進黨臉書）
▲有網友挖出民進黨 4 年前推動終結核四，懶人包文宣標語為「說好的公投呢？」對比蔡政府 7 月 4 日凌晨將核四燃料棒運回美國的作為，網友諷：「跨時空自打臉」。圖為蔡英文。（圖／翻攝自民進黨臉書）

公投法通過後，大幅降低提案及成案門檻，公投提案量大增，許多公投案是針對蔡政府的施政而來。其中前總統馬英九積極投入「以核養綠」公投連署活動，格外備受關注。有網友挖出民進黨 4 年前為推動終結核四，宣傳標語寫著「說好的公投呢？」直接跨時空打臉蔡政府「人民連公投都沒公投，摸黑將核四燃料棒批運回美國」的作為。

前總統馬英九呼籲「以核養綠」，總統蔡英文日前出席「新能源國際論壇」致詞時批評，「這是一種似是而非、落後於世界潮流的說法」。蔡英文上任後推動能源轉型、非核家園，不過「核四要不要重啟？」還未經公投，她就以「技術性」封殺， 7 月 4 日凌晨默默將第一批核四燃料棒，批運回美國「異地存放」。

近日有網友在民進黨官方臉書，挖出他們 2014 年時的《核四公投特別條例》懶人包，為了呼籲當時馬政府舉行核四公投，其中一張文宣寫著斗大標語「說好的公投呢？」


▲民進黨 4 年前宣傳文宣標題寫著，「說好的公投呢？」（圖／翻攝自民進黨臉書）


▲當時民進黨文宣嗆「馬政府又黑箱」，如今蔡政府也未經公投，一意孤行地實現 2025 非核家園。（圖／翻攝自民進黨臉書）

許多網友湧進民進黨臉書留言諷刺，「笑死 跨時空打臉秀」、「快支持核電公投阿，四年前說要公投耶」、「公投鳥籠打開了，貴黨不支持一下嗎」、「 趕緊兌現公投願望」

關鍵字蔡英文馬英九以核養綠民進黨公投核四
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