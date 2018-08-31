果菜市場改建案惹議 丁守中：柯文哲矛盾

（中央社記者劉建邦台北31日電）第一果菜市場改建案，又引發爭議。國民黨台北市長候選人丁守中今天表示，台北市長柯文哲很矛盾，若質疑吳音寧不懂市場改建案，又為何願意和農委會協調指派吳擔任總經理。

台北農產運銷股份有限公司總經理吳音寧提出第一果菜市場改建版本，卻被市場處以未取得公會同意為由拒絕，柯文哲昨天議會答詢提及「吳音寧懂什麼東西啊？」

丁守中上午出席台北國際素食養生展，會前受訪表示，柯文哲很矛盾，若質疑吳音寧不懂市場改建案，那為何還願意和農委會協調指派吳音寧當總經理；且新台幣上百億元、7年的市場改建工程計畫也未做環評，柯文哲也不懂相關細節。