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打工要注意 逾5成工讀生曾遇陷阱

中央社2018/08/31 11:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北31日電）新學期即將開始，不少學生規劃半工半讀，賺取學費，人力銀行調查，約51%學生表示曾遇「打工陷阱」，但採取直接離職、申訴的占比僅約6成，提醒學子求職時注意自身權益。

1111人力銀行針對目前就讀高中職以上的在學生調查，高達75%受調學生表示打算利用課餘時間工作賺錢，主因包括「賺取生活費」（86.4%）、「不想跟父母拿錢」（54.77%）、「累積所學工作經驗」（48.06%）、「還學貸、負債」（44.88%）、「賺學費、出國學費」（42.58%）等。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據金融聯合徵信中心資料，背負個人學貸的人數今年4月達到85萬6532人，平均每人背負21萬927元債務，加上社會新鮮人待遇不夠友善，使許多學生利用在校期間打工還債。

其中，打算工讀的受訪學生預估平均每月工讀39.64小時，期望收入1萬991元，換算時薪約為277元；打算家教的受訪學生則預估平均每月授課21.97小時，期望收入1萬1026元，換算時薪約502元。

何啟聖提醒，學生拚工讀同時，也要注意自身權益及潛藏的求職風險。今年20歲的Nana（化名）利用課餘時間兼職教畫及擔任Show Girl，但曾遭不肖經紀公司收取高額費用拍照，還曾差點遭到「攝狼」毒手。

Nana說，當時收到業界知名攝影師邀約外拍，但該名攝影師要求兩人單獨到旅館拍照，Nana表示希望朋友陪同，卻被攝影師以「3個人進旅館很奇怪」為由拒絕，Nana察覺不對便主動拒絕，沒想到短短數週後就看到該名攝影師因性侵鬧上新聞。

除這類「打工陷阱」外，調查學生曾在家教或工讀時遭遇的不合理對待，包括「雇主未依法投保勞健保」（26.15%）、「時薪或月薪低於基本工資」（20.85%）、「雇主未依法給加班費」（17.84%）、「工作內容與談定不符」（16.78%）等。

1111人力銀行自8月15日至8月30日，以立意抽樣調查方式進行「學生工讀家教規劃調查」，有效樣本數756份。（編輯：鄭雪文）1070831

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