吃冰要注意　市售冰淇淋、製冰機6件標示不合格

炎炎夏日時節，許多人講究安心、衛生，會自行購買冰淇淋機或製冰機，時享受清涼的冰品，為了確保消費者權益，經濟部標檢局今（31）日公布市售冰淇淋機及製冰機檢測結果，品質項目部分全部合格，中文標示經初步查核有6件不符合規定，提醒消費者購買前要多加注意。

標檢局今年上半年在電器經銷商及網路販售通路，隨機購樣3件冰淇淋機及7件製冰機依據國家標準CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則」及國際標準IEC 60335-2-24進行消耗功率與電流、溫升試驗、洩漏電流及絕緣耐電壓及「異常操作等4項品質項目檢測，另依據電器商品標示基準查核中文標示。