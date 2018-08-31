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吃冰要注意　市售冰淇淋、製冰機6件標示不合格

記者彭夢竺／台北報導2018/08/31 11:46
▲經濟部標檢局今（31）日公布市售冰淇淋機及製冰機檢測結果，品質項目部分全部合格，中文標示經初步查核有6件不符合規定。（圖／標檢局提供）
▲經濟部標檢局今（31）日公布市售冰淇淋機及製冰機檢測結果，品質項目部分全部合格，中文標示經初步查核有6件不符合規定。（圖／標檢局提供）

炎炎夏日時節，許多人講究安心、衛生，會自行購買冰淇淋機或製冰機，時享受清涼的冰品，為了確保消費者權益，經濟部標檢局今（31）日公布市售冰淇淋機及製冰機檢測結果，品質項目部分全部合格，中文標示經初步查核有6件不符合規定，提醒消費者購買前要多加注意。

標檢局今年上半年在電器經銷商及網路販售通路，隨機購樣3件冰淇淋機及7件製冰機依據國家標準CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全－第1部：通則」及國際標準IEC 60335-2-24進行消耗功率與電流、溫升試驗、洩漏電流及絕緣耐電壓及「異常操作等4項品質項目檢測，另依據電器商品標示基準查核中文標示。

標檢局表示，品質質項目全數符合規定，不過中文標有6件不符合規定，違規項目包含未標示進口商或代理商名稱、地址及電話，未標示製造號碼、未標示製造年份、未標示生產國別或地區，以及使用簡體文字標示或未使用中文文字，已移請經濟部中部辦公室依電器商品標示基準規定處置。

針對不合格的業者，標檢局呼籲，業者應製造或進口符合國家標準規定的冰淇淋機及製冰機商品，並落實商品標示的正確性，以維護消費者權益，也提醒消費者選購及使用冰淇淋機及製冰機時要注意商品本體中文標示的額定電壓及額定頻率、額定消耗電功率或額定輸入電流、額定電壓及額定頻率應選用符合我國電力系統供電電壓，頻率為60Hz。

關鍵字冰淇淋機製冰機中文標示經濟部標檢局
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