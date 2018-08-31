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楊麗環登記參選　桃園藍營整合確定無望

記者李春台／桃園報導2018/08/31 11:44
▲楊麗環今天上午登記參選桃園市長選舉，藍營桃園市長整合確定無望。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.31）
▲楊麗環今天上午登記參選桃園市長選舉，藍營桃園市長整合確定無望。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.31）

原本還存有一絲希望的國民黨桃園市市長整合，今天確定無望，脫黨的前國民黨立委楊麗環今(31)日上午9時30分左右，在支持者的簇擁下，來到桃園市選委會登記參選桃園市長。楊麗環今天確定登記參選，也讓藍營選民抱存的一絲整合希望宣告失敗。

楊麗環在國民黨初選失敗之後，仍然勤走基層，以「桃園市藍天志工團團長」的身分持續在基層走透透。這期間有國民黨高層人士不斷試圖與她連繫，但都不得其門而入。楊麗環說，國民黨主席夫人蔡令怡曾來到服務處，但是因為行程的安排，沒有見到面；而日前國民黨行動中常會到桃園舉行，主席吳敦義設宴等到晚上9點也不見楊麗環現身。

今天確定登記參選，也終於確立藍營在桃園市長選局中確定分裂。楊麗環說，「陳學聖都沒有票了，還需要擔心分到他的票嗎？」，她今天也重申，一旦決定要參選桃園市長，絕對不會改變心意。

對於立委職位，楊麗環也強調「我已經不是國民黨員了，立委選舉也不是我的考量」，目前她只想要好好的衝刺市長選戰。楊麗環同時也強調，目前靠深藍的票源已經沒有辦法打贏選戰，唯有整合泛藍的力量，才有機會翻盤。


▲84歲的媽媽楊李雲也陪同她登記，她說女兒很孝順，只是都不能陪她，既然她要選舉就全力支持。（圖／記者李春台攝 , 2018.08.31）

關鍵字楊麗環桃園市長選戰藍營整合蔡令怡陳學聖
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