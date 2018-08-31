楊麗環登記參選　桃園藍營整合確定無望

原本還存有一絲希望的國民黨桃園市市長整合，今天確定無望，脫黨的前國民黨立委楊麗環今(31)日上午9時30分左右，在支持者的簇擁下，來到桃園市選委會登記參選桃園市長。楊麗環今天確定登記參選，也讓藍營選民抱存的一絲整合希望宣告失敗。

楊麗環在國民黨初選失敗之後，仍然勤走基層，以「桃園市藍天志工團團長」的身分持續在基層走透透。這期間有國民黨高層人士不斷試圖與她連繫，但都不得其門而入。楊麗環說，國民黨主席夫人蔡令怡曾來到服務處，但是因為行程的安排，沒有見到面；而日前國民黨行動中常會到桃園舉行，主席吳敦義設宴等到晚上9點也不見楊麗環現身。