霸王違建拆不掉　柯文哲：有涉公安才會盯

一名家住南京東路六段的民眾指出，自己已檢舉住家附近違建10次，建管處也已認定是違建，但每次安排拆除，屋主就會找議員開協調會阻撓，前後開過11次協調會，屋主甚至還用家中有人懷孕不宜動土的理由來推託，結果也拿不出證明，讓投訴人大嘆這世界完全没公理，質疑柯文哲打違建、市長室列管等作法，似乎成效不彰。

台北市長柯文哲上任後稱將積極處理違建問題，為了阻斷議員的關切，還祭出協調3次以上就拿到市長室列管外，並揚言要公布關切名單。但有民眾投訴，自家附近違建已檢舉10次，開過11次協調會，現在仍屹立不搖，讓他相當無奈；對此，柯文哲今（31）日解釋說，「台北市違建實在是太多了，並不是開協調會超過三次，每個案子都會進市長室報告，所以有時候還是會有漏網之魚。」

對此，柯文哲表示，台北市違建涉及公安，拆不掉都會送到市長室去報告，他都會下來處理，但是台北市違建實在是太多了，所以並不是開協調會超過三次，每個案子都會進市長室報告，有時候還是會有漏網之魚。

媒體問到，該案已協調過11次？柯文哲坦承，他沒有去盯到這個，「有涉及公安的」超過三次協調會，都會進市長室專案報告，他都會一個個看，但一般沒有牽涉到公安的，不見得每個案子都會到市長室。

對於一個案子有三位議員關切，柯文哲說，「這個要問建管處處長，不是問我」，媒體追問，是否不涉公安就不會拆？柯表示，還是要誠實的講，行政還是有大小輕重緩急，涉及公安當然優先處理，台北違建有上萬件，不見得每一件市長都有辦法去看，如果都要把市長拉下來，「那我要建管處處長幹什麼？」