印尼、越南開放免簽？政院：討論中

Kolas強調，政院從來沒有要求要開放這兩國免簽，所以無所謂「本來要開放，後來又改口否認的事情」，這項議題從去年就在討論中，也不是因為現在來台人次過少，急著要在幾個月內衝刺；內政部目前對是否開放印尼、越南免簽也都沒有立場，因為尚未收到相關單位的報告，所以無從評估，「這些都是錯誤報導」。

行政院政務委員張景森今（31）日與外交部、內政部、移民署等單位召開閉門會議，外傳要開放印尼、越南免簽，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）受訪強調，會議與開放這兩國免簽無關，而是對已開放免簽的國家，例如泰國、汶萊、菲律賓等國，做一個整體的檢討，是否有可以改善的地方，並提出相關配套措施。

Kolas說，張景森積極推動新南向各項政策，行政院對張的努力給予肯定，關於張日前在臉書稱「泰國免簽增加觀光收入百億」的算法，是從免簽開放後的2015年至2017年，來台泰人增加24萬，每位乘以4萬元的花費，大約是96億元，這些包括觀光局和張景森都有說明。但她也強調，數字不是重點，而是台灣必須要促進和新南向國家的互動與發展，這當中當然也鼓勵雙邊觀光產業的發展。

Kolas強調，很多國家開放台灣免簽，但台灣並沒有因此開放他們免簽，所以所謂的對等不對等，可以是討論的話題之一，但台灣開放泰國免簽兩年來，來自泰國的觀光客為台灣帶來非常多的經濟發展，「這個就是對台灣最實質的幫助」。

此外，外傳勞動部次長的懸缺，原定由國民黨前發言人、不當黨產委員會委員楊偉中接任，Kolas先對楊不幸溺斃一事，表達最誠摯的哀悼、惋惜與不捨，並稱楊偉中確實是勞動部徵詢次長人選時，諸多對象之一，所以從來沒有確定次長懸缺要由楊接任。

