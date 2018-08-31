NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈台日大戰今登場　贏球就進金牌戰代言少女服飾？戴資穎：喜歡多嘗試遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

印尼、越南開放免簽？政院：討論中

記者林仕祥／台北報導2018/08/31 11:50
▲行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院從來沒有要求要開放印尼、越南免簽，這項議題從去年就在討論中，也不是因為現在來台人次過少，急著要開放在幾個月內衝刺。（資料圖／林仕祥攝）
▲行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院從來沒有要求要開放印尼、越南免簽，這項議題從去年就在討論中，也不是因為現在來台人次過少，急著要開放在幾個月內衝刺。（資料圖／林仕祥攝）

行政院政務委員張景森今（31）日與外交部、內政部、移民署等單位召開閉門會議，外傳要開放印尼、越南免簽，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）受訪強調，會議與開放這兩國免簽無關，而是對已開放免簽的國家，例如泰國、汶萊、菲律賓等國，做一個整體的檢討，是否有可以改善的地方，並提出相關配套措施。

Kolas強調，政院從來沒有要求要開放這兩國免簽，所以無所謂「本來要開放，後來又改口否認的事情」，這項議題從去年就在討論中，也不是因為現在來台人次過少，急著要在幾個月內衝刺；內政部目前對是否開放印尼、越南免簽也都沒有立場，因為尚未收到相關單位的報告，所以無從評估，「這些都是錯誤報導」。

Kolas說，張景森積極推動新南向各項政策，行政院對張的努力給予肯定，關於張日前在臉書稱「泰國免簽增加觀光收入百億」的算法，是從免簽開放後的2015年至2017年，來台泰人增加24萬，每位乘以4萬元的花費，大約是96億元，這些包括觀光局和張景森都有說明。但她也強調，數字不是重點，而是台灣必須要促進和新南向國家的互動與發展，這當中當然也鼓勵雙邊觀光產業的發展。

Kolas強調，很多國家開放台灣免簽，但台灣並沒有因此開放他們免簽，所以所謂的對等不對等，可以是討論的話題之一，但台灣開放泰國免簽兩年來，來自泰國的觀光客為台灣帶來非常多的經濟發展，「這個就是對台灣最實質的幫助」。

此外，外傳勞動部次長的懸缺，原定由國民黨前發言人、不當黨產委員會委員楊偉中接任，Kolas先對楊不幸溺斃一事，表達最誠摯的哀悼、惋惜與不捨，並稱楊偉中確實是勞動部徵詢次長人選時，諸多對象之一，所以從來沒有確定次長懸缺要由楊接任。
 

關鍵字kolas張景森免簽越南印尼泰國楊偉中
綠營昔日促核四公投　網友諷自打臉談吳音寧就火大　柯文哲再批不可取

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan