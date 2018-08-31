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中央社

中美博弈 陸學者：不利維持兩岸現狀

中央社2018/08/31 11:32
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者陳家倫上海31日電）中國大陸學者李秘表示，美國「插手」兩岸關係力道越來越強，大陸不排除兩岸關係將會更壞。他認為，中美博弈不論輸贏，對台灣想維持兩岸現狀的人來說，都是不利的。

上海市公共關係研究院副院長李秘日前接受中央社訪問時表示，現在國際問題在兩岸關係中的份量加重，主要就是美國自2016年開始「強力插手」兩岸關係，讓台灣國際參與成為兩岸關係的熱點與焦點。

他觀察，包括媒體報導的美國陸戰隊將進駐美國在台協會（AIT）、國防授權法案、台灣旅行法等事件，鬆動了中美關係的穩定基石。美國不斷把兩岸關係議題變成國際關係，直接「插手」兩岸關係力道越來越強。

李秘說，現在兩岸的氛圍不如以往，在最敏感的國際問題上又針鋒相關，「兩岸關係是否將來會更壞，大陸不排除這樣的可能性。」

面對記者詢問，大陸對於兩岸關係可能更壞的情況是否做好準備時，李秘連說兩次「應該是有的。」

他表示，若台灣方面在「台獨」問題上還有新動作，大陸在國際問題上會有新的做法，這些做法是否會引發台灣方面喊出「一邊一國」的論述、兩岸將來會走到什麼程度、大陸有沒有能力承受等問題，「大陸都考慮過」。

李秘認為，台灣方面應考慮到在中美競爭過程中，無論結果怎樣，對台灣想維持現狀的人來說，都是不利的。以中美貿易戰來說，若中方輸了，焦點便會轉移到台灣，會加速統一的進程；若大陸贏了，民族自信心會空前提高，也會加速統一。

他說，貿易戰只有輸和贏沒有第三種，大陸只要沒輸就會把它當成是贏，貿易戰問題今年不一定會顯現，但明年、後年就會。「若中美雙方全面開打，統一進程會加速，原來覺得統一這件事或許拖到上百年，現在可能拖不到那個時間，甚至比預想還要快」。

面對詢問，李秘表示，大陸仍希望和平統一，首先是「中國人不打中國人」的思維；此外，大陸不僅是為統一而統一，而是希望在政治、經濟崛起後，能有制度的崛起，並做為典範，只有和平統一才能重建制度。（編輯：楊昇儒）1070831

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