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手搖飲外送員兼販毒　中警緝毒犬建功查獲毒品

記者鄧力軍／台中報導2018/08/31 13:31
▲中市警犬隊的黑色緝毒犬「CANDY」，一會兒功夫即確定嫌犯車內藏毒（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.31)
▲中市警犬隊的黑色緝毒犬「CANDY」，一會兒功夫即確定嫌犯車內藏毒（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.31)

中市警方發現有販毒集團利用軟體發送「美膚美顏SPA館」吸引年輕族群，進而掛羊頭賣狗肉，販售毒品給年輕人；警方日前跟監攔截劉姓與王姓兩嫌犯，竟於其車上遍尋不著毒品，警方遂請警犬隊「CANDY」、「TINY」兩隻緝毒犬前來協助，果然在置物箱夾層裡搜出愷他命32包（含袋重135.5公克）、美人魚毒咖啡包14包（含袋重62公克）、梅錠1罐（毛重16公克）等相關證物。

這個暑假警方青春專案及安居專案期間，中市刑警大隊偵四隊針對目前毒品交易模式進行分析，發現販毒集團利用通訊軟體發送「美膚美顏spa館」等吸引青少年族群用語之訊息，販賣毒品牟利，經交易模式及現場勘查佈署後，與保安警察大隊特勤中隊、太平分局在台中地檢署湯股鐘祖聲檢察官指揮下，日前在南屯區執行查緝行動，順利將劉(25歲)、王嫌(22歲)2人攔截逮捕。

員警搜索犯嫌車輛卻無法找出藏匿之毒品，遂請警犬隊派員攜緝毒犬支援搜索，「CANDY」、「TINY」兩隻緝毒犬靈敏嗅覺，一會兒即嗅到車上應有毒品，查緝人員拆解車內夾層，終於在副駕駛座前置物箱的內側夾層裡，起出愷他命32包（含袋重135.5公克）、美人魚毒咖啡包14包（含袋重62公克）、梅錠1罐（毛重16公克）及現11萬元等相關證物。

警方還查出劉嫌是一家冷飲外送員，而王嫌則為車床作業員，兩人竟為賺更多暴利，想出利用色情廣告吸引年輕人，進而販毒的鬼點子。


 

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8旬老翁騎車迷航　 快速道上沒油趁深夜偷別人機車零件　竊盜罪移送

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