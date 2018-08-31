手搖飲外送員兼販毒　中警緝毒犬建功查獲毒品

中市警方發現有販毒集團利用軟體發送「美膚美顏SPA館」吸引年輕族群，進而掛羊頭賣狗肉，販售毒品給年輕人；警方日前跟監攔截劉姓與王姓兩嫌犯，竟於其車上遍尋不著毒品，警方遂請警犬隊「CANDY」、「TINY」兩隻緝毒犬前來協助，果然在置物箱夾層裡搜出愷他命32包（含袋重135.5公克）、美人魚毒咖啡包14包（含袋重62公克）、梅錠1罐（毛重16公克）等相關證物。

這個暑假警方青春專案及安居專案期間，中市刑警大隊偵四隊針對目前毒品交易模式進行分析，發現販毒集團利用通訊軟體發送「美膚美顏spa館」等吸引青少年族群用語之訊息，販賣毒品牟利，經交易模式及現場勘查佈署後，與保安警察大隊特勤中隊、太平分局在台中地檢署湯股鐘祖聲檢察官指揮下，日前在南屯區執行查緝行動，順利將劉(25歲)、王嫌(22歲)2人攔截逮捕。