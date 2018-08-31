家長在微信罵學校 河北私校竟遷怒開除學生

8月26日，學校辦理學生報到，王姓家長很早便帶女兒來到學校，主要是為了在宿舍占一個好床鋪。但班主任卻通知，學校決定不讓她女兒再來上學了。

報導引述王姓家長指出，7月初，有家長在家長微信群抱怨，30幾名學生住一個宿舍，住宿條件太差；當時她也跟著抱怨了幾句。

中國青年報30日報導，河北曲陽實驗學校開除了4名學生。這4名學生有一個共同特徵，就是他們的家長都曾在微信群發過學校的「負面信息」。

（中央社台北31日電）陸媒報導，因為家長在微信群組抱怨學校宿舍條件太差，河北省一所私立學校竟開除4名初中部學生，理由是這些家長給學校造成嚴重的負面影響。

王姓家長為此找校長，「當時校長問我，你做了什麼你自己不清楚嗎？」無論她說什麼，校長就是不同意女兒回學校上學。她才意識到，可能是在家長微信群的發言影響到女兒上學，因為開學前幾天，班主任曾提醒不要在群裡發學校的負面消息。

報導引述另一名范姓家長稱，她發現每次家長在微信群發什麼，學校都能第一時間知道。於是，她在群裡發了一條訊息「群裡有學校的奸細」，並罵了幾句。第二天，她的孩子去學校繳學費，學校便拒收並通知不要再來上學了。

還有一名家長稱，剛開始她的孩子去繳費也是不收，後來拜託一個朋友找學校的領導，才順利回到學校上學。

報導指出，曲陽實驗學校女生宿舍是由原來的教室改裝，一個宿舍擠36名女生，在床與床之間轉身都困難，而且每天只開兩個小時冷氣，晚上熱得睡不著。

一名家長指出，一方面是隨著學校的發展，學生越來越多；還有一個原因是，學校把校園內的一棟樓租給了曲陽縣交通局。

報導引述該校一名副校長說，「經校務會研究決定，列了一個名單，他們這幾個人不讓來了」。

這名副校長曾對王姓家長說：「就是因為你們在群裡說了一些不該說的話，你們有什麼意見可以跟學校說，或者跟班主任說，你這麼做給學校造成了嚴重的負面影響。」

曲陽實驗學校的離譜行徑被報導後，大陸社會一片嘩然，不但登上百度熱搜，多家官媒發文點名痛批，並要求有關當局調查懲處。

光明網批評，曲陽實驗學校身為一個教育機構、一所學校，遇到意見，首先不是想到以溝通的方式解決問題，而是迅速使用自己的最大權力予以消滅。

北京青年報也發文強調，「義務教育法」第27條規定不得開除學生，在義務教育階段的民辦學校也必須嚴格執行。

文章直指曲陽實驗學校開除學生不但涉嫌違法，而且讓一個宿舍裡擠進30幾名學生，也是違規辦學，因為這有很大的安全隱患。

文章還批評曲陽縣交通局不應租借民辦學校的校舍辦公，學校的辦學場地也不能挪為他用，更何況辦學場地極為緊張，出租後連基本的辦學標準都達不到。

中國青年報指出，王姓家長30日下午來電說，班主任已通知她的女兒去上學了。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070831