骨折就醫順便篩檢 6旬婦才知罹乳癌

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市一名62歲鄭姓婦人因自認健康，多次忽視衛生單位通知乳癌篩檢。直到去年因車禍骨折就醫才順便接受篩檢，結果確診為乳癌，幸好還在原位癌階段，治療後至今狀況穩定。

鄭姓婦人今天回到奇美醫學中心感謝主治醫師陳明鎮，並在醫院的安排下現身說法，呼籲婦女應定期進行篩檢，並勇敢接受治療。她說，以前都不把免費乳癌篩檢通知當一回事，沒想到一篩檢就是異常；當時雖然很害怕，但仍在先生的鼓勵下勇敢接受治療。

奇美醫學中心一般及消化系外科主任陳明鎮表示，臨床上常遇到病患表示，雖然每個月都會進行自我乳房檢查，但還是罹患乳癌。其實早期乳癌沒有症狀，連醫師也摸不出來，醫學實證可有效提早發現的篩檢方法是乳房X光攝影。