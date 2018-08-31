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中央社

骨折就醫順便篩檢 6旬婦才知罹乳癌

中央社2018/08/31 11:37
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者楊思瑞台南31日電）台南市一名62歲鄭姓婦人因自認健康，多次忽視衛生單位通知乳癌篩檢。直到去年因車禍骨折就醫才順便接受篩檢，結果確診為乳癌，幸好還在原位癌階段，治療後至今狀況穩定。

鄭姓婦人今天回到奇美醫學中心感謝主治醫師陳明鎮，並在醫院的安排下現身說法，呼籲婦女應定期進行篩檢，並勇敢接受治療。她說，以前都不把免費乳癌篩檢通知當一回事，沒想到一篩檢就是異常；當時雖然很害怕，但仍在先生的鼓勵下勇敢接受治療。

奇美醫學中心一般及消化系外科主任陳明鎮表示，臨床上常遇到病患表示，雖然每個月都會進行自我乳房檢查，但還是罹患乳癌。其實早期乳癌沒有症狀，連醫師也摸不出來，醫學實證可有效提早發現的篩檢方法是乳房X光攝影。

陳明鎮說，過去4年間，每年約有6000人在奇美接受乳房X光攝影篩檢；其中約1/10為異常個案，需要回院進行確診，最後約有30人確診為乳癌。但每年約有50至70人沒有回院接受進一步確診。

他指出，乳癌很常見，但只要早期發現，其實並不可怕。奇美過去4年的統計資料顯示，罹患0期、1期的乳癌病患，5年存活機率為100%，2期也可達95%。最怕的就是不把篩檢報告異常當一回事，可能錯失早期發現早期治療的良機。（編輯：梁君棣）1070831

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