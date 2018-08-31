新北好禮展售會　搶攻中秋送禮商機

搶攻中秋送禮商機，新北好禮展售會9月4日到12日一連9天在板橋車站地下一樓舉辦，商品包含糕餅、茶葉，以及運用在地食材製作的肉干、檸檬汁與冰淇淋，還有新北特色文創商品等一應俱全。

經發局長張峯源表示，新北市每兩年舉辦一次新北好禮徵選活動，發掘深富創意的新北市在地特色的產品，這次為期9天的展售會，特地選在人潮流量大的板橋車站地下一樓，現場並祭出眾多優惠好康，讓各地民眾直接選購，未來市府也將協助獲獎業者行銷宣傳與拓展國內外市場通路，讓全世界都有機會認識新北的優良產品。

張峯源也為展售會商品掛保證，如堅持手作與文化傳承的石碇功夫麵、結合烏來原住民特色香料的馬告肉干、鬆軟細緻的小瑞士捲、媲美哈根達斯的天然手作義式柚香金萱冰淇淋、黃金比例的招牌檸檬汁、四季茶香的節氣臺灣茶啤酒、採用坪林有機茶園的太極茶包、酥脆及香濃不膩的碧螺春蛋捲禮盒、外型小巧可愛的西瓜酥以及層次分明不油膩的烏豆沙蛋黃酥等美食。此外，還有創意十足的仿真造型襪、高貴典雅的青花隔熱餐墊與亞洛美典藏擴香瓶禮盒等。