〈蘋果新機發表拍板〉4外資齊聲看好美律 目標價最高

亞系外資指出，受惠娛樂產品持續成長，及揚聲器產品轉佳下，看好美律下半年營運，亞系外資表示，下半年娛樂產品需求強勁，在遊戲耳機、高端無線耳機、揚聲器出貨暢旺下，推升美律營運強勁反彈，加上美元及人民幣走勢轉佳，經規模放大等，有助美律營運，預估第 3 季、第 4 季營收季增 61%、11%，毛利率分別為 14.3%、14.5%，營業利益率則是 9%、9.1%，將目標價由 190 元調高到 200 元。

蘋果將在 9 月 12 日發表新品，市場預期新 iPhone 將會亮相，有助台廠供應鏈的表現，在旺季表現可期下，近期亞系、日系及歐系 4 家外資陸續調高美律 (2439-TW) 目標價，繼先前日系及兩家歐系外資分別將目標價調高至 182 元、163 元、173 元，投資評等分別是買進、持有和中立後，亞系外資最新報告則是一口氣將目標價調高至 200 元，維持買進評等。

亞系外資指出，美律上半年揚聲器庫存損失出乎市場意料，目前庫消化已近尾聲，雖然今年轉佳的速度有點慢，但預估美律 iPhone 市場份額將成長，從去年的 10% 增長到今年、2019 年的 25%、30%，在揚聲器銷售增溫下，預期利潤率將逐漸恢復，預計今年、2019 年智慧手機揚聲器收入將成長 89%、33%。

日系外資指出，美律娛樂用耳機產品需求持續成長，幅度有機會超過市場原本的預期，另外，蘋果新 iPhone 出貨，有助進一步拉升市占率，將投資評等調升到買進，目標價調升至 182 元。

蘋果新 iPhone 將發表上市，供應鏈拉貨啟動，日系外資看好新 iPhone 將有助美律市占率的拉升，分別調升美律今年、有年獲利 13%、4%，全年 EPS 分別為 9.46 元、12.99 元，毛利率 12.6%、13%，將評等由中立調升至買進，目標價則由 175 元調高到 182 元。

美律第 3 季看法樂觀，營收將可望顯著成長，毛利率也看升，兩家歐系外資分別調升美律目標價，歐系外資表示，揚聲器在舊庫存去化告一段落後，預估第 3 季利潤率將可持續改善，可望脫離負毛利率情況，預估單季揚聲器出貨約 1000 萬套，今年揚聲器出貨量估年增 1 倍，將美律目標價從 160 元上調到 173 元，維持中立評等。

另一家歐系外資指出，美律法說會釋出第 3 季營運正面消息，因在娛樂用耳機領域具技術領先地位，加上主要客戶 Bose 訂單挹注，全年娛樂產品出貨預估年增逾 10%；第 3 季降噪耳機需求持續成長，預估娛樂耳機銷量季增 50%。

歐系外資指出，受惠平均銷售價格上漲，新產品推出，第 3 季毛利率將逐步改善，但因主要客戶定價壓力仍大，可能無法恢復到 2017 年水準，因此調降美律今、明年每股純益預測 13-14%，分別下修至 11.2 元、13.69 元，反映平均售價和毛利率下降幅度超出預期，但目標價則是由 155 元調升到 163 元，評等持有。

法人認為，第 3 季進入旺季，揚聲器脫離負毛利，美系客戶揚聲器進入出貨旺季，看好美律的營收表現，預估第 3 季營收有機會挑戰 100 億元，毛利率較高的 wireless 占營收比重將比第 2 季的 23% 提升。

法人指出，負毛利率的手機用揚聲器舊機種幾乎已完全清掉庫存，揚聲器負毛利率問題減緩，MLCC 缺貨的影響也式微，有助第 3 季毛利率回復到 15-20% 水準，預估美律第 3 季每股獲利純益約 4.22 元。

美律第 3 季旺季表現可期，法人看好，外資調高目標價，近期股價穩步走揚，今 (31) 日開高走高，早盤以 162.5 元開高，一度拉升至 167.5 元，盤中漲幅逾 3%。