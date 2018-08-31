美司法部指控哈佛 平權政策歧視亞裔學生

川普政府2個月前宣布，廢除歐巴馬時代以來對「積極平權措施」計畫的支持。大學藉著積極平權措施，得以增加遠低於正常比例的少數族裔學生人數，尤其是西語裔及非裔學生。

亞裔學生團體「學生公平入學」（Students forFair Admissions）2014年控告哈佛大學採行「積極平權措施」（affirmative action），指稱這項措施違反了民權法規定，偏袒白人、非洲裔和西班牙語裔學生，犧牲了學業成績較佳的亞裔學生。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國川普政府擴大反對遍布校園的種族比例平衡原則之際，司法部今天指控哈佛大學歧視申請入學的亞裔學生。

哈佛校方近期在法庭上籲請法官直接裁決，不必訴諸陪審團，並主張過去10年來獲准入學的亞裔學生已增加29%，今年入學的學生當中，亞裔美國人占22.7%，非裔為15.5%，西語裔為12.2%。

司法部反對法院對此案進行簡易判決，指稱哈佛並未證明其中沒有種族偏見。

司法部表示：「哈佛承認，主動使用種族做為考量因素，決定是否同意年輕學子進入這所菁英機構並提供實質教育福利。」

司法部聲明指出：「檔案證據表明，哈佛以種族為根據的申請入學程序，使得申請入學的亞裔學生與其他族裔的學生相比之下，明顯位居劣勢。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070831