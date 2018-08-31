NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈台日大戰今登場　贏球就進金牌戰代言少女服飾？戴資穎：喜歡多嘗試遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

美司法部指控哈佛 平權政策歧視亞裔學生

中央社2018/08/31 11:42
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國川普政府擴大反對遍布校園的種族比例平衡原則之際，司法部今天指控哈佛大學歧視申請入學的亞裔學生。

亞裔學生團體「學生公平入學」（Students forFair Admissions）2014年控告哈佛大學採行「積極平權措施」（affirmative action），指稱這項措施違反了民權法規定，偏袒白人、非洲裔和西班牙語裔學生，犧牲了學業成績較佳的亞裔學生。

隨著波士頓聯邦法院同意這項提告，司法部今天發布聲明。

川普政府2個月前宣布，廢除歐巴馬時代以來對「積極平權措施」計畫的支持。大學藉著積極平權措施，得以增加遠低於正常比例的少數族裔學生人數，尤其是西語裔及非裔學生。

哈佛校方近期在法庭上籲請法官直接裁決，不必訴諸陪審團，並主張過去10年來獲准入學的亞裔學生已增加29%，今年入學的學生當中，亞裔美國人占22.7%，非裔為15.5%，西語裔為12.2%。

司法部反對法院對此案進行簡易判決，指稱哈佛並未證明其中沒有種族偏見。

司法部表示：「哈佛承認，主動使用種族做為考量因素，決定是否同意年輕學子進入這所菁英機構並提供實質教育福利。」

司法部聲明指出：「檔案證據表明，哈佛以種族為根據的申請入學程序，使得申請入學的亞裔學生與其他族裔的學生相比之下，明顯位居劣勢。」（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070831

骨折就醫順便篩檢 6旬婦才...家長在微信罵學校 河北私...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan