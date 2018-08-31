再批吳音寧不可取　柯文哲：一個人要推翻市府規畫？

台北市長柯文哲昨在議會總質詢時，被議員質問，為何不考慮北農總經理吳音寧的第一果菜市場改建方案，可省下11億？結果柯文哲不但動怒，甚至隔空嗆聲「她（吳音寧）懂什麼？」對此，柯文哲今（31）日受訪時仍堅稱，不可能說整個市府規畫的東西，吳音寧一個人就可以推翻，「開什麼玩笑，我覺得這個是不可取。」

北市府推動第一果菜市場改建案，吳音寧今年3月提出新版本改建案，稱可省下公帑11億，卻遭北市府「打回票」，台北市議員簡舒培昨下午在議會總質詢時，懷疑新版改建案擋人財路，以致吳音寧頻遭外界攻擊。柯文哲聽了動怒，認為新版本行不行，有專業標準，市府是龐大分工的機構，「我很不好意思說，她（吳音寧）懂什麼東西。」