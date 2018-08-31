NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

再批吳音寧不可取　柯文哲：一個人要推翻市府規畫？

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/31 12:07
▲台北市長柯文哲31日出席「台北市中正區公園段三小段13地號等5筆市有土地（市議會舊址旁B、D區）設定地上權開發案簽約典禮」。（圖／北市府提供 , 2018.8.31）
▲台北市長柯文哲31日出席「台北市中正區公園段三小段13地號等5筆市有土地（市議會舊址旁B、D區）設定地上權開發案簽約典禮」。（圖／北市府提供 , 2018.8.31）

台北市長柯文哲昨在議會總質詢時，被議員質問，為何不考慮北農總經理吳音寧的第一果菜市場改建方案，可省下11億？結果柯文哲不但動怒，甚至隔空嗆聲「她（吳音寧）懂什麼？」對此，柯文哲今（31）日受訪時仍堅稱，不可能說整個市府規畫的東西，吳音寧一個人就可以推翻，「開什麼玩笑，我覺得這個是不可取。」

北市府推動第一果菜市場改建案，吳音寧今年3月提出新版本改建案，稱可省下公帑11億，卻遭北市府「打回票」，台北市議員簡舒培昨下午在議會總質詢時，懷疑新版改建案擋人財路，以致吳音寧頻遭外界攻擊。柯文哲聽了動怒，認為新版本行不行，有專業標準，市府是龐大分工的機構，「我很不好意思說，她（吳音寧）懂什麼東西。」

柯文哲今被追問昨天動怒一事，他表示，第一點，有問題可以拿出來討論，如果吳音寧認為是市府團隊一份子，怎麼會透過議員來問他們？

柯文哲說，況且市場改建牽涉到140億新台幣以上，連周邊加一加一定超過150億，一個這麼龐大的東西，規畫這麼多年，不太可能說「我們整個的市府規畫輸給妳一個人。」

柯文哲強調，市府有顧問公司、還有各個局處，包括市場處、公務局等，這麼龐大的局處在討論，如果吳音寧有意見就拿出來講，「也不可能說整個市府規畫的東西，你一個人就可以推翻，開什麼玩笑，我覺得這個是不可取。」

關鍵字柯文哲北農吳音寧簡舒培第一果菜市場
印尼、越南開放免簽？政院：討論中他2字曝「楊偉中政治生涯」挨轟

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan