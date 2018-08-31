追蹤消費者購買紀錄 谷歌與萬事達卡達成秘密合作協議

谷歌 (GOOGL-US) 與萬事達卡 (MA-US) 建立了秘密合作關係，以追踪線上廣告是否能引領消費者到實體店的消費。

兩家公司都沒有公開宣布商業夥伴的關係。這樣的合作為谷歌提供了能夠衡量零售支出的寶貴工具。據知情人士透露，谷歌向萬事達卡支付了數百萬美元來取得數據。

谷歌代言人拒絕評論與萬事達卡的合作關係，轉而強調去年推出的廣告工具。「在我們去年推出這款測試產品之前，我們製造了一種新的雙盲加密技術，可以防止谷歌或是我們的合作夥伴去查看用戶的個人身份資訊。」