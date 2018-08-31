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追蹤消費者購買紀錄 谷歌與萬事達卡達成秘密合作協議

鉅亨網2018/08/31 12:06
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谷歌 (GOOGL-US) 與萬事達卡 (MA-US) 建立了秘密合作關係，以追踪線上廣告是否能引領消費者到實體店的消費。

兩家公司都沒有公開宣布商業夥伴的關係。這樣的合作為谷歌提供了能夠衡量零售支出的寶貴工具。據知情人士透露，谷歌向萬事達卡支付了數百萬美元來取得數據。

谷歌代言人拒絕評論與萬事達卡的合作關係，轉而強調去年推出的廣告工具。「在我們去年推出這款測試產品之前，我們製造了一種新的雙盲加密技術，可以防止谷歌或是我們的合作夥伴去查看用戶的個人身份資訊。」

谷歌並在聲明中表示。 「我們無法從合作夥伴的信用卡和金融卡中獲取任何個人訊息，也不會與合作夥伴共享任何個人資訊。」

谷歌在去年宣布新店銷售計量計劃時表示，第三方合作夥伴關係能夠讓公司掌握 70% 美國所有信用金融卡交易。如果消費者在註冊時提供電子郵件，谷歌可以將店內支出與廣告相匹配。對於未提供電子郵件的消費者，谷歌則依賴第三方信用支付卡的交易數據。

當消費者登入谷歌帳戶並點擊當時沒有購買的商品廣告時，取得數據的流程就開始了。如果該消費者在 30 天內用他們的萬事達卡在實體店購買該商品，則該筆銷售將報告給投放該廣告的廣告商。廣告商會收到一份報告，記錄該筆交易將記錄在「線下收入」的列表中。

對此合作關係，萬事達卡沒有表達任何評論。

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