〈機器人理財〉門檻低 好上手 機器人成為小資族理財

台灣金管會在 2017 年 6 月底明訂發展自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）9 大作業要點，依法令規範所定義，「純」機器人理財服務係指：一、透過網路互動；二、以全無或極少人工，提供投資組合建議的顧問服務。不過目前各家金融機構也提供理專相關人員服務，讓投資人可以使用人工變更交易或投資組合，因此以定義上來說，大多屬於「智能理財」。

目前台灣已陸陸續續有金融業者推出機器人理財服務，而投資的標的也都是基金為主。這與直接投資基金有何不同？關鍵就在於線上交易與提供資訊、投資標的選擇方式不同、投資費用上的差異，以及投資紀律的實踐。

身在科技的時代，大數據與演算法正在改變我們的生活，不但讓生活中許多服務更加精準、方便，說到投資理財領域它也不缺席。近期經常聽到的「機器人理財 (Robo-Advisor)」就是仰賴大數據分析海量歷史資料，再以演算法為每個人量身選出最適合自己風險屬性的投資組合。

讓機器人為你量身打造投資組合

「機器人理財」與「理專理財」的差異，在於理專是面對面服務，由專業人員進行投資建議；而機器人理財則是透過調查問卷先了解投資人的背景資料、風險偏好、投資習慣等，再由演算法來選取建議的數檔基金產品，並依最適合該投資人的比例，集結成為客製化的投資組合。

舉例來說，在做完投資習慣及風險調查後，理財機器人發現年輕的『小亨』屬於積極型，願意承受高風險帶來的高報酬，因此推薦給他一個全球股市比重 7 成、美債比重 3 成的投資組合；而正在為退休做規畫的『巨亨』屬於保守型，推薦給他的投資組合則是屬於股票型佔 4 成、債券型佔 6 成，偏向積健的投資組合。

使用理財機器人投資，除了開戶手續仍然較為繁雜之外，不必花費許多時間分析各項投資產品、不必天天盯盤、投資組合該做調整時，也會有通知主動來提醒。一切只要有網路就能搞定，不但方便，也減少金融機構的人力成本，使理財機器人的收費比傳統基金來得更低廉。

投資基金會產生的成本費用，包括了購買時的申購手續費，以及透過銀行購買時會收取信託管理費等。採用理財機器人服務，通常可以在這兩種費用有更多的折扣與優惠，對於精打細算的小資族而言更加划算。

機器人的理性 協助你維持投資的紀律

資產再平衡 (Rebalance) 不是一個全新概念，但理財機器人服務卻擁有一個重大特點，就是自動執行再平衡，或至少可以及時通知你，到了再平衡的時候了。

在市場波動之下，持有的投資組合會因為價格漲跌，淨值比例偏離原本所設定的比例。再平衡的概念，就是調整投資部位讓比例回到原本的標準，由此控制投資風險。假設在一年前投資時，設定的股債比為 50%：50%，到了如今股票部位漲了很多，股債比就會有所改變，需要執行再平衡，讓資產比例回到一半一半的狀態。

對於沒有時間盯盤的投資人，再平衡機制可以避免市場波動過大風險；對於容易受市場牽動情緒的投資人，再平衡機制則有助於理性管理。

持有的資產上漲時，難免會有「抱久一點等它漲更多」的想法，但市場是無法預測的，因此更需要理性與紀律來管理手中的投資組合。再平衡機制可說是強迫自己進行買低賣高的策略，執行點可以依每月、每季、每年固定時間調整，或是依資產比重偏離一個幅度以上如 10%、15% 就進行調整。

機器人再方便 投資依然是自己的事

低門檻又擁有再平衡特色的機器人理財服務，讓投資人能簡單篩選、理性管理投資組合。但也別忘了，它只是建立資產配置的其中一種方式、一個協助我們在可承受風險範圍內理財的工具，並不是保證獲利的明牌，也不該用重押全部身家的方式來投資。

投資理財是切身的事，不論投資工具再怎麼方便，都要定期關心自己的投資組合、去了解自己選擇的資產、學習關注市場動向，才能在投資這條路上走得長久、走得穩健。