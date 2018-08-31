新北社區保母系統不完善　民眾怨程序繁瑣且只用口述想像

羅文崇表示，有送托需求的家長陳情，實際前往新北市府委辦的居家托育服務中心查詢可送托保母，輸入搜尋參數後卻出現「因個人之料保護，請家長填寫保母需求單」，家長只能單方面填寫保母需求單，被動的等委辦單位單方面口述提供保母的介紹後，家長再另外約時間前往參觀送托環境，雙方都同意後才會簽定保母契約，程序繁瑣且只能用口述想像，若不滿意，只好繼續等待下次的媒合。

民進黨新北市議員羅崇文、李倩萍今（31）日召開記者會，痛批新北市連基本的社區保母系統都未建置完善，導致新北市家長陷入公托進不去、社區保母找不到的窘境；呼籲市府在適當個資的保護下，於網站上簡介保母的相關資訊。

羅文崇質疑，審視新北市委辦居服中心的單位赫然發現，補助給團體辦理公托及居服中心的預算年年飆升，居服中心近4年就從4800萬暴增3倍至每年超過1.2億，但保母及新生兒也無大幅增加，補助給協會的委辦費卻暴增3倍；甚至部分委辦的單位，不僅每年獲得委辦居服中心的資格，也獲得委辦公共托育中心，一年協會就可以獲得2000以上的委辦經費，協會人手真的吃的消嗎？

李倩萍說，新北市政府每年花超過1.2億元委辦居家托育服務中心，最主要的工作就是協助進不了公托，又有送托需求的家長找到合格的社區保母，卻遭審計處指出媒合率低的嚇人，幾乎每區媒合率都低於30％，人口眾多的新莊區僅有5％媒合率、三重16％，中和、板橋也都低於25％，鶯歌還出現「0％」的誇張數字，每年超過1.2億的委辦費用讓市民找個適合的居保母都這麼難？

李倩萍、羅文崇呼籲，針對居服中心的媒合率不佳，市府應該調整消極作法，在適當的個資保護下，恢復過去於網站上簡單介紹待收托保母大略地點、專長、自我介紹，及家長最重視的托育環境簡介及照片，讓家長先於網站上透過基本的篩選及確認托育環境，而非被動的等中心來電口述；否則公托進不去、社區保母找不到，導致花了10多億的預算，對新北市托育環境的提升卻毫無幫助。