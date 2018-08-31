NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

GIS下半年營運看俏 外資不買單 降評等與目標價

鉅亨網2018/08/31 12:32
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

GIS-KY 業成 (6456-TW) 下半年營運吃補，但外資卻不太買單，亞系外資最新出爐報告調降業成評等，由原先優於大盤表現連降兩級至劣於大盤表現，目標價則由 216 元調降到 129 元，下修今、明年每股純益預估，降幅分別達 31.7%、41.9%。

亞系外資擔憂業成產品缺乏成長，加上競爭對手搶單可能對毛利率造成壓力，決定調降評等及目標價；亞系外資預估，業成第 3 季營收季增 38%，年減 24%；第 3 季毛利率 9%，較第 2 季 8.1% 略高；第 3 季營益率 4%，較第 2 季 1.3% 成長；但第 3 季毛利率及營益率都較去年同期 12.1%、8.3% 低。

亞系外資預估，業成今年營收將減少 12%，毛利率及營益率將從去年的 11.5% 及 7.1%，今年分別降至 8.6% 及 3.3%；預估明年營收將減少 6%，毛利率及營益率則微幅調高至 9% 及 3.5%。

業成下半年營運增溫，但全年的表現將不如去年，今 (31) 日股價走弱，早盤以 197 元開低，一度下探至 191.5 元，一口氣失守 5 日線、月線及季線，盤中跌幅 4.46%。

 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字業成屏下指紋辨識headline
創益減重處方藥獲國際期刊認...〈機器人理財〉別對理財機器...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan