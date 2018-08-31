GIS下半年營運看俏 外資不買單 降評等與目標價

GIS-KY 業成 (6456-TW) 下半年營運吃補，但外資卻不太買單，亞系外資最新出爐報告調降業成評等，由原先優於大盤表現連降兩級至劣於大盤表現，目標價則由 216 元調降到 129 元，下修今、明年每股純益預估，降幅分別達 31.7%、41.9%。
亞系外資擔憂業成產品缺乏成長，加上競爭對手搶單可能對毛利率造成壓力，決定調降評等及目標價；亞系外資預估，業成第 3 季營收季增 38%，年減 24%；第 3 季毛利率 9%，較第 2 季 8.1% 略高；第 3 季營益率 4%，較第 2 季 1.3% 成長；但第 3 季毛利率及營益率都較去年同期 12.1%、8.3% 低。
亞系外資預估，業成今年營收將減少 12%，毛利率及營益率將從去年的 11.5% 及 7.1%，今年分別降至 8.6% 及 3.3%；預估明年營收將減少 6%，毛利率及營益率則微幅調高至 9% 及 3.5%。
業成下半年營運增溫，但全年的表現將不如去年，今 (31) 日股價走弱，早盤以 197 元開低，一度下探至 191.5 元，一口氣失守 5 日線、月線及季線，盤中跌幅 4.46%。
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