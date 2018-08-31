NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

針的不痛 台科大亞洲醫療展超吸睛

中央社2018/08/31 12:22
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者黃自強新加坡31日專電）打針真的一點兒也不痛，台科大最新研究成果讓亞洲醫療展驚豔，透過超薄金屬玻璃膜，降低針頭摩擦係數，並減少針頭與肌肉拉扯次數，讓注射患者幾乎沒有疼痛感覺。

2018年亞洲醫療展（Medical Fair Asia）從29日起在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行為期3天的展覽。台灣科技大學首度跨海參與這項東南亞最大規模的醫療器材展。

這種被台科大稱為「針的不痛的注射針頭」，由於與日常生活息息相關，吸引了東協與歐美醫材業者目光，展示攤位人氣強強滾。

台科大副校長朱瑾告訴中央社記者，目前醫療用針頭廣泛使用液態潤滑劑，減少針頭與人體組織摩擦力，但舉凡醫美或外科手術用針頭，療程中可能需要重覆使用數十次，導致針頭受液態潤滑劑減少或消耗影響，相對會增加表面摩擦力與阻力，產生後續治療的疼痛感。

台科大研究團隊在針頭表面鍍上一層低於100奈米厚的超薄與極低摩擦係數「固態潤滑劑」，這種金屬玻璃鍍層的硬度是不鏽鋼的兩倍，能有效降低摩擦力，提高耐用度。

朱瑾指出，這種針頭預計能大幅提升醫師使用時的方便性與手術的成功性，目前已經進行許多測試，都有極佳的效果，迄今取得美國、台灣專利。

研究團隊成員認為，每個人成長過程中都要打針，雖然每個人對疼痛感覺各不相同，但針頭進入人體的瞬間，多半有轉頭、緊閉雙眼反射動作，小朋友打針也會有哭鬧等自然反應，這種「針的不痛的注射針頭」將可打從心底消除對打針產生的莫名恐懼感。

台灣今年共有近50家醫材業者參與亞洲醫療展，其中包括大學研究單位，展出內容有融入綠能科技的LED手術燈，也有極具殺菌效果的手術膠帶，盼搶占東協國家的醫療商機。（編輯：屈享平）1070831

巴西7月失業率降 失業人口逾千債多不愁 非洲國家仍視北京...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan