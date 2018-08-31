針的不痛 台科大亞洲醫療展超吸睛

這種被台科大稱為「針的不痛的注射針頭」，由於與日常生活息息相關，吸引了東協與歐美醫材業者目光，展示攤位人氣強強滾。

2018年亞洲醫療展（Medical Fair Asia）從29日起在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行為期3天的展覽。台灣科技大學首度跨海參與這項東南亞最大規模的醫療器材展。

（中央社記者黃自強新加坡31日專電）打針真的一點兒也不痛，台科大最新研究成果讓亞洲醫療展驚豔，透過超薄金屬玻璃膜，降低針頭摩擦係數，並減少針頭與肌肉拉扯次數，讓注射患者幾乎沒有疼痛感覺。

台科大副校長朱瑾告訴中央社記者，目前醫療用針頭廣泛使用液態潤滑劑，減少針頭與人體組織摩擦力，但舉凡醫美或外科手術用針頭，療程中可能需要重覆使用數十次，導致針頭受液態潤滑劑減少或消耗影響，相對會增加表面摩擦力與阻力，產生後續治療的疼痛感。

台科大研究團隊在針頭表面鍍上一層低於100奈米厚的超薄與極低摩擦係數「固態潤滑劑」，這種金屬玻璃鍍層的硬度是不鏽鋼的兩倍，能有效降低摩擦力，提高耐用度。

朱瑾指出，這種針頭預計能大幅提升醫師使用時的方便性與手術的成功性，目前已經進行許多測試，都有極佳的效果，迄今取得美國、台灣專利。

研究團隊成員認為，每個人成長過程中都要打針，雖然每個人對疼痛感覺各不相同，但針頭進入人體的瞬間，多半有轉頭、緊閉雙眼反射動作，小朋友打針也會有哭鬧等自然反應，這種「針的不痛的注射針頭」將可打從心底消除對打針產生的莫名恐懼感。

台灣今年共有近50家醫材業者參與亞洲醫療展，其中包括大學研究單位，展出內容有融入綠能科技的LED手術燈，也有極具殺菌效果的手術膠帶，盼搶占東協國家的醫療商機。（編輯：屈享平）1070831