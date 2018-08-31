紀言愷玩窒息式RAP　唱到精神分裂嘴硬不認偷哭

JR紀言愷出演國片《樂獄》，並且演唱同名單曲，近來則是要推出片花版MV，他在片中帥氣的光頭造型早已曝光，但演出因罪入獄的富家少爺眼神犀利心事深藏，實則波濤洶湧。在劇中最後的關鍵劇情中，他以一段爆裂RAP演出，給予電影劇情急轉直下的震撼。

這首同名單曲，一開始僅有電影中的整段RAP，直到電影上映前才發展成一首完整的新歌。在電影中的最後一段關鍵劇情，就是由JR紀言愷率眾表演的饒舌歌曲，RAP部分除了文字密集完全沒有喘息空間之外，還被JR戲稱是「窒息式RAP」，製作人要求要用嘶吼爆裂的嗓音演唱，也讓JR在錄音室中撞牆很久，在RAP唱完之後，緊接著飆高17度的假音，更是考驗他的唱功。