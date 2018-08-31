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娛樂

紀言愷玩窒息式RAP　唱到精神分裂嘴硬不認偷哭

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/31 13:31
▲JR紀言愷為出演的國片《樂獄》演唱同名單曲。（圖／天晴娛樂提供 , 2018.08.31）
▲JR紀言愷為出演的國片《樂獄》演唱同名單曲。（圖／天晴娛樂提供 , 2018.08.31）

JR紀言愷出演國片《樂獄》，並且演唱同名單曲，近來則是要推出片花版MV，他在片中帥氣的光頭造型早已曝光，但演出因罪入獄的富家少爺眼神犀利心事深藏，實則波濤洶湧。在劇中最後的關鍵劇情中，他以一段爆裂RAP演出，給予電影劇情急轉直下的震撼。

這首同名單曲，一開始僅有電影中的整段RAP，直到電影上映前才發展成一首完整的新歌。在電影中的最後一段關鍵劇情，就是由JR紀言愷率眾表演的饒舌歌曲，RAP部分除了文字密集完全沒有喘息空間之外，還被JR戲稱是「窒息式RAP」，製作人要求要用嘶吼爆裂的嗓音演唱，也讓JR在錄音室中撞牆很久，在RAP唱完之後，緊接著飆高17度的假音，更是考驗他的唱功。


▲JR的新單曲RAP的文字部分超密集，讓他笑說是「窒息式RAP」。（圖／天晴娛樂提供 , 2018.08.31）

而在吶喊嘶吼之後還要表現乾淨明亮的假音，中段更有抒情旋律襯托，讓JR在錄音室中經歷三種截然不同的情境，他在錄音室一度唱到覺得自己精神分裂懷疑無法繼續，更要求製作人熄燈拉上窗簾讓他一個人在錄音室中冷靜，但被發現隱約有啜泣聲，他平復心情出來後，經紀人問他：「你是不是在哭？」JR打死不認嘴硬說，「沒有，只是這歌太難唱，我自己鬼吼鬼叫一下發洩。」


▲JR不認在錄音室偷哭。（圖／天晴娛樂提供 , 2018.08.31）

關鍵字jr紀言愷樂獄
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