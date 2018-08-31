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〈機器人理財〉小資族千元投資法 機器人理財服務比

鉅亨網2018/08/31 12:30
鉅亨網 / NOWnews
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借重人工智慧與大數據分析，AI 在未來金融服務發展上扮演著十分重要的角色。2018 年是機器人理財元年，台灣各金融業者也都迅速跟上金融科技的腳步，紛紛以「機器人」為概念在理財或投資領域推出服務。而各家的服務細節各有不同，投資人在選擇時要先停看聽。

依法令規範所定義，「純」機器人理財服務係指：一、透過網路互動；二、以全無或極少人工，提供投資組合建議的顧問服務。不過目前各家金融機構也提供理專相關人員服務，讓投資人可以使用人工變更交易或投資組合，因此以定義上來說，大多屬於「智能理財」。

智能理財的應用，其實比起「純機器人」來得更有彈性，而至 2017 年底為止，也已經有不少金融機構紛紛推出智能理財相關服務。

理財機器人門檻低 更貼近小資族

原生數位的王道銀行，以最低 1000 元為門檻、只收平台使用費，對小資族提供原生數位的理財服務。透過 KYC 風險調查了解投資人後，依風險承受度不同，讓機器人分析提供基金投資組合建議；同時，系統也會監測投資組合，若已經符合再平衡的條件，會通知投資人到網站確認進行調整投資組合。

中國信託「智動 GO」的門檻為 3000 元，特色則是會進行投資組合的「自動調整」。在客戶同意使用此智能投資服務後，即可透過機器人協助進行標的挑選、盯盤、自動再平衡。而費用方面是以階梯式收取信託管理費，因此不必擔心這個全自動理財服務會因為較常自動調整部位，而產生許多申購費用。

2016 年起經營 Richart 數位帳戶的台新銀行，打破門檻推出「銅板投資」，今年 5 月起進一步推出「AI 智能投資」，向年輕小資族群強打超低門檻理財服務。至於外商瑞士銀行的智慧財富管理服務，是以大數據分析搭配人類理財顧問，進行客製化投資建議。瑞士銀行每年收取固定比例的年費和信託保管費，但門檻不低，從 25 萬美元起跳。

除了銀行業的投資服務不少採用智能理財模組，券商與投信也用這個新興工具來經營基金市場。如基金投資平台基富通，就選擇與開發智能理財工具的第三方廠商界接，透過第三方的模組工具，讓投資人可以有更多不同的方式選擇投資標的。

鉅亨網投顧已於今年 6 月中旬推出以量化模組建構的趨勢投資組合，讓小資族、配息族、趨勢型投資人都能找到適合的資產配置，未來也將邁入機器人理財服務市場。

頗具盛名的 ETF 發行商元大投信，在智能理財這塊的努力方向和業界略有不同。由於法令限制發行者不能兼顧銷售角色，因此元大在 2017 年底推出的 ETF-AI 智能投資平台，是以數據梳理、資訊分析為切入點，用知識性的內容協助投資人培養自行建置投資組合的能力，以及對元大品牌的認同度。

至於在 2017 年夏天成立的大姆哥投顧，是台灣首家機器人投資顧問。不過大姆哥主要服務的對象更偏向專業投資機構。大姆哥從海量數據中評估基金投資內容優劣，依此推斷未來績效；且交叉比對多個國際際資料庫，為每檔基金進行「盡職調查」。

(資料來源：各公司網站)
(資料來源：各公司網站)
如何挑選機器人理財服務？

這麼多金融業者都推出機器人理財服務，那麼投資人該如何選擇？以大數據與 AI 分析的角度來說，有沒有機器學習機制顯得相對重要；但回歸到投資目的，則要看 KYC 問卷填完後，建議出來的投資組合，風險與報酬比例，是否符合自己的個性與需要。

單就資產配置是如何被模組計算出來這件事，各家都有自己的獨門演算方式，仔細解釋起來更是十分艱澀。但畢竟演算法的背後依然是人，建立這些模組的專家們，其思維與概念從標的選擇、績效、報酬等方面，可以側面觀察得出來。

選擇機器人理財，主要仍是在於其低門檻與便利性。透過 AI 與演算法來簡單管理自己的投資組合，在可承受的風險範圍內尋求投資報酬，才是這項智能理財服務的真意。

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