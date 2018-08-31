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生活

全校剩1人！台西鄉這學校招無新生　為一對孫嬤撐下去

生活中心／雲林報導2018/08/31 12:39
▲五榔分校在 3 年前還有大約 10 名學生，後來學生陸續畢業，直到去年只剩 3 人，接著又畢業 2 人，因此今年只剩下 1 人。（圖／翻攝自五榔分校官網）
▲五榔分校在 3 年前還有大約 10 名學生，後來學生陸續畢業，直到去年只剩 3 人，接著又畢業 2 人，因此今年只剩下 1 人。（圖／翻攝自五榔分校官網）

昨（30）日是國小開學日，受到近年來少子化的衝擊，雲林縣竟然有 3 所小學本學期沒有新生入學！其中位在台西鄉的台西國小五榔分校，甚至全校只剩下 1 名六年級學生。當地民眾紛紛提議，不如乾脆廢校，或是和 3 公里外的校本部合併。


位於雲林縣台西鄉的台西國小五榔分校，今年新生人數掛零。（圖／翻攝自 Google Map）

綜合媒體報導，今年雲林縣分別有 3 所位在沿海偏鄉村里的小學招不到新生，其中位在台西鄉以及東勢鄉交界的台西國小五榔分校，整個學校竟然只剩 1 名學生；據了解，該分校也極有可能是全台唯一僅 1 名學生就讀的學校。

報導指出，台西國小前校長戴進隆對此表示，五榔分校在 3 年前還有大約 10 名學生，而因為分校距離本校有 3 公里遠，過去也曾經爭取以專車將分校學生送至校本部上課，不過因部分家長反對而作罷。後來學生陸續畢業，直到去年只剩 3 人，接著又畢業 2 人，因此今年只剩下 1 人。


五榔分校今年招不到新生，如今只剩下 1 名學生，校園內時常空蕩蕩。（圖／翻攝自五榔分校官網）

據了解，該分校在全盛時期有過上百名學生，如今卻只剩 1 人，還招不到新生，當地民眾紛紛建議廢校，或者乾脆和校本部合併；然而經縣政府調查發現，剩下最後一名男學生為隔代教養，家住學校附近，阿嬤平時又要工作無法接送，請求學校能讓孫子留在分校上課，因此校方最後也決定暫時保持現狀。

關鍵字少子化台西國小五榔分校廢校新生開學
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