債多不愁 非洲國家仍視北京最佳金主

（中央社約翰尼斯堡/北京31日綜合外電報導）中非合作論壇北京峰會前夕，一些非洲國家尋求重整積欠中國的債務，這讓他們有機會面對現實。非洲多數國家依然將北京提供的貸款視為發展經濟的最佳賭注。
路透社報導，中國雖否認從事「債務陷阱」外交，但國家主席習近平可能會利用下週和非洲領袖舉行峰會，提供新一輪融資。北京在3年前的峰會上，承諾提供600億美元的融資。
向中國大量舉債的衣索比亞和辛巴威已表達重整債務的意願，銀行界人士則認為安哥拉和剛果共和國早就這麼做，雖然這類細節很少。
國際貨幣基金（IMF）說，喀麥隆、迦納和其他非洲國家面臨高風險的債務困境，吉布地也一樣，主要外國貸款來源是中國。
但很多國家，即使積欠中國龐大債務，依然認為北京提供的貸款條件遠遠優於西方國家的銀行。中國慷慨的程度，歐洲國家和美國都望塵莫及。
吉布地港口和自由區管理局（Djibouti Ports andFree Zones Authority）局長哈迪（Aboubakar OmarHadi）指出：「尤其是尋求多邊（融資），往往曠日費時。」
哈迪表示，吉布地開發多哈爾貨櫃碼頭（DoralContainer Terminal），總共向7家銀行貸款2.68億美元，利率9%，為期9年。
相對的，吉布地向中國借貸的首筆貸款，金額6.2億美元，利率2.85%，為期20年，還附帶7年寬限期。
他問道：「美國在哪？歐洲的投資在哪？我們已經準備好了。為什麼他們把整個非洲大陸留給中國。他們若在這出局只能怪自己。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070831