NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

債多不愁 非洲國家仍視北京最佳金主

中央社2018/08/31 12:28
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社約翰尼斯堡/北京31日綜合外電報導）中非合作論壇北京峰會前夕，一些非洲國家尋求重整積欠中國的債務，這讓他們有機會面對現實。非洲多數國家依然將北京提供的貸款視為發展經濟的最佳賭注。

路透社報導，中國雖否認從事「債務陷阱」外交，但國家主席習近平可能會利用下週和非洲領袖舉行峰會，提供新一輪融資。北京在3年前的峰會上，承諾提供600億美元的融資。

向中國大量舉債的衣索比亞和辛巴威已表達重整債務的意願，銀行界人士則認為安哥拉和剛果共和國早就這麼做，雖然這類細節很少。

國際貨幣基金（IMF）說，喀麥隆、迦納和其他非洲國家面臨高風險的債務困境，吉布地也一樣，主要外國貸款來源是中國。

但很多國家，即使積欠中國龐大債務，依然認為北京提供的貸款條件遠遠優於西方國家的銀行。中國慷慨的程度，歐洲國家和美國都望塵莫及。

吉布地港口和自由區管理局（Djibouti Ports andFree Zones Authority）局長哈迪（Aboubakar OmarHadi）指出：「尤其是尋求多邊（融資），往往曠日費時。」

哈迪表示，吉布地開發多哈爾貨櫃碼頭（DoralContainer Terminal），總共向7家銀行貸款2.68億美元，利率9%，為期9年。

相對的，吉布地向中國借貸的首筆貸款，金額6.2億美元，利率2.85%，為期20年，還附帶7年寬限期。

他問道：「美國在哪？歐洲的投資在哪？我們已經準備好了。為什麼他們把整個非洲大陸留給中國。他們若在這出局只能怪自己。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070831

針的不痛 台科大亞洲醫療展超吸私校工會：私大違法濫聘 助...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan