債多不愁 非洲國家仍視北京最佳金主

（中央社約翰尼斯堡/北京31日綜合外電報導）中非合作論壇北京峰會前夕，一些非洲國家尋求重整積欠中國的債務，這讓他們有機會面對現實。非洲多數國家依然將北京提供的貸款視為發展經濟的最佳賭注。

路透社報導，中國雖否認從事「債務陷阱」外交，但國家主席習近平可能會利用下週和非洲領袖舉行峰會，提供新一輪融資。北京在3年前的峰會上，承諾提供600億美元的融資。

向中國大量舉債的衣索比亞和辛巴威已表達重整債務的意願，銀行界人士則認為安哥拉和剛果共和國早就這麼做，雖然這類細節很少。

國際貨幣基金（IMF）說，喀麥隆、迦納和其他非洲國家面臨高風險的債務困境，吉布地也一樣，主要外國貸款來源是中國。