蘋果新機iPhone XS上市日期曝光！9月12發表

一年一度的蘋果年度新機即將亮相，蘋果終於正式向媒體發出邀請，稱該活動確定日期，發表會定於 9 月12 日舉行。
屆時，用戶可一探新 iPhone 及其他 Mac 產品線，如 Apple Watch 及 Mac Mini 等最新升級或新產品，而最新 iPhone 也確認命名為「 iPhone XS 」。
有關新 iPhone XS 的詳細信息同樣於 30 日披露。據《 9to5Mac 》網站報導稱，這款手機尺寸 5.8 英寸和 6.5 英寸，並有全新的金色版本。
往年蘋果新品皆於 9 月 12 日或數天之內發布，用戶一般可於 9 月 14 日或 15 日之前開始預訂新機。通常情況下，大約在一周或兩周之後正式上市，然去年蘋果並未遵循此套模式，去年 9 月 12 日發布 iPhone 8 和 8 Plus 等數款新機，很快就可於 22 家商店購買，並在前一周預訂。但是，與 iPhone 8 同天發布的高端款 iPhone X 直到一個多月後的 11 月 3 日才推出，因此今年新機正式上市的動向亦難以預期。
此外，除 iPhone XS ，蘋果預計於兩款旗艦機發布一平價款，而此款新機將採 LCD 螢幕，更將有藍、橘等色。
▲蘋果發布新機上市邀請函，上頭寫著：來聚聚。（圖／翻攝 蘋果官網）