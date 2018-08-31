NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

蘋果新機iPhone XS上市日期曝光！9月12發表

記者易皓瑜／台北報導2018/08/31 12:58
▲蘋果發布 2018 新機將於 9 月 12 日發表，新機官方照也提前曝光。（圖／翻攝 9toMac）
▲蘋果發布 2018 新機將於 9 月 12 日發表，新機官方照也提前曝光。（圖／翻攝 9toMac）

一年一度的蘋果年度新機即將亮相，蘋果終於正式向媒體發出邀請，稱該活動確定日期，發表會定於 9 月12 日舉行。 

屆時，用戶可一探新 iPhone 及其他 Mac 產品線，如 Apple Watch 及 Mac Mini 等最新升級或新產品，而最新 iPhone 也確認命名為「 iPhone XS 」。 

有關新 iPhone XS 的詳細信息同樣於 30 日披露。據《 9to5Mac 》網站報導稱，這款手機尺寸 5.8 英寸和 6.5 英寸，並有全新的金色版本。  

往年蘋果新品皆於 9 月 12 日或數天之內發布，用戶一般可於 9 月 14 日或 15 日之前開始預訂新機。通常情況下，大約在一周或兩周之後正式上市，然去年蘋果並未遵循此套模式，去年 9 月 12 日發布 iPhone 8 和 8 Plus 等數款新機，很快就可於 22 家商店購買，並在前一周預訂。但是，與 iPhone 8 同天發布的高端款 iPhone X 直到一個多月後的 11 月 3 日才推出，因此今年新機正式上市的動向亦難以預期。 

此外，除 iPhone XS ，蘋果預計於兩款旗艦機發布一平價款，而此款新機將採 LCD 螢幕，更將有藍、橘等色。 


▲蘋果發布新機上市邀請函，上頭寫著：來聚聚。（圖／翻攝 蘋果官網）

關鍵字iphone xsoled蘋果iphone新機來聚聚
迪士尼捷運彩繪列車　時刻表大公開家有心病毛孩　讓你秒懂犬貓心事

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan