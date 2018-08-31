蘋果新機iPhone XS上市日期曝光！9月12發表

一年一度的蘋果年度新機即將亮相，蘋果終於正式向媒體發出邀請，稱該活動確定日期，發表會定於 9 月12 日舉行。

屆時，用戶可一探新 iPhone 及其他 Mac 產品線，如 Apple Watch 及 Mac Mini 等最新升級或新產品，而最新 iPhone 也確認命名為「 iPhone XS 」。

有關新 iPhone XS 的詳細信息同樣於 30 日披露。據《 9to5Mac 》網站報導稱，這款手機尺寸 5.8 英寸和 6.5 英寸，並有全新的金色版本。