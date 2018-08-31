日防衛省擬取消限制 女性可進潛艦工作

日本讀賣新聞報導，自衛隊從1993年以來，分階段取消原本對女性任職的相關限制。2017年4月時，防衛省制定了要讓女性自衛官比率從6%倍增的相關計畫，並陸續廢除女性在部隊任職限制，但潛艦到目前為止仍是「男性限定」。

航空自衛隊首位女性戰鬥機飛行員、現年26歲的松島美紗中尉，23日順利通過戰機飛官訓練課程並取得結業證書，未來將駕駛F-15戰機，肩負守護日本領空的任務。

（中央社東京31日綜合外電報導）日本防衛省有意取消海上自衛隊潛艦乘員的性別限制，讓女性自衛官未來也有機會登艦工作。隨著陸海空自衛隊陸續放寬性別限制，女性自衛官未來職涯將愈顯寬廣。

防衛省著眼於潛艦任務增加，及為補足伴隨少子化而來的人力短缺，將以2023年左右為目標，取消原本對女性自衛官的限制。

如此一來，除了陸上自衛隊還有一部分職務受到法律規定的性別限制外，女性自衛官在自衛隊的職涯發展道路將愈來愈寬廣。

潛艦行動以保持隱密為原則，一艘潛艦上約有70位乘員；一趟任務通常耗時一個月以上，且都在海中潛行，乘員必須在密閉空間度過集體生活。

為了節省潛艦內部空間，海上自衛隊幹部說，浴室沒有設置更衣處，要淋浴時就直接在走道上更衣，也沒有專供女性使用的房間、廁所及浴室。

防衛省說，因為無法在潛艦內提供男女有別的工作環境，所以過去一直無法讓女性自衛官登艦工作。

不過，隨著中國強化海洋發展，日本增加不少在東海的警戒任務，再加上2017年底起要監視北韓海上走私，讓海上自衛隊深感人力不足。

海上自衛隊每艘潛艦現役乘員低於編制員額已成常態，加上日本政府有意將潛艦數量從現役18艘增加到22艘，人力將更吃緊。防衛省幹部說，在女性自衛官比率持續增加的情況下，已經不是非靠男性無法完成任務的時代了。

航空自衛隊2015年廢除女性擔任戰機飛行員限制，日前已有第一位女性戰機飛官順利結業；海上自衛隊也在2008年取消女性自衛官登上護衛艦等工作限制，並在2016年廢除飛彈快艇等女性限制；陸上自衛隊也在2017年取消女性自衛官進入戰車中隊等限制。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1070831