賴清德出席宗教團體表揚大會　籲捐款給嘉義縣受災民眾

行政院長賴清德今（31）日前往新北市政府參加內政部主辦的宗教團體表揚大會，賴清德認為，台灣因為有民主的制度才能保護宗教自由，宗教團體救苦救難，安定社會，也期待可以發揮社會的力量，捍衛國家民主制度。

賴清德頒獎給新北市板橋慈惠宮、湧蓮寺等宗教的團體，不僅肯定宗教團體教化社會、安定人心的力量，甚至許多角落有不為人知的困難，都受到宗教團體的幫助；此外，宗教團體協助地方政府解決偏鄉教育、自殺防治、毒品防制及縣市政府推動的政策，也受到宗教團體慷慨的解囊協助。

賴清德說，台灣每次發生重大的事件時，宗教團體總是給予幫助，包括台南地震、花蓮大地震、高雄氣爆、921地震或國外的天災地變，宗教團體都不缺席；宗教團體不但教化人心，且在各種重大的災難時，發揮撫慰人心及踴躍捐獻的精神；宗教團體不僅解決社會的問題，也推動台灣社會進步。