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向臉書營收能力看齊 MKM：推特股票報酬率有望達3

鉅亨網2018/08/31 12:48
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市場調研機構 MKM Partners 週四 (30 日) 發布報告指出，若推特 (TWTR-US) 提升每日活躍用戶帶來的收入至臉書 (FB-US) 所能達成的水平，推特的股票年度回報率有可能達 30%-40%。

MKM Partners 的分析師 Rob Sanderson 進行臉書和推特的比較，在 2015 年時，平均每位日活躍用戶可為推特和臉書帶入 5 美元的營收，但該年為一分水嶺，臉書成功持續提升用戶帶入的收入至 6-8 美元區間，但推特在這方面的表現不斷下滑。

臉書與推特
臉書 (不計算 Instagram) 與推特每位日活躍用戶每年可帶入的營收

MKM Partners 指出，推特在近期致力於提升平台的品質並改善平台的健康度，推特提供的平台內容為「獨特、具彈性且在進步中的」，增加的直播影片選項以及串流服務，為提升用戶黏著度與互動性的重要動力，Sanderson 認為，推特的活躍用戶獲利能力，不會比臉書的更差。

若推特在 2021 年前，將平均每位日活躍用戶帶入收入提升至 6-8 美元，則他預期，那麼到 2020 年，推特股票的年度回報率將達 30% 至 40%。若在 2022 年才實現此目標，那麼他們認為到 2021 年，該股票每年回報可達 15% 至 20%。

MKM Partners 寫道，若單用戶貢獻的營收成功提升，推特股價將顯著走升，因為該公司的 EBITDA 利潤率達 45%，企業價值指數 (EV/EBITDA) 將為 11 至 12。

Sanderson 對推特維持「買入」的評級，目標價格為每股 43 每元，推特 30 日收盤價格為 35.64 每元。

推特
推特股價日線走勢圖

另一方面，因為用戶與平台的互動性提升，推特的用戶點擊率 (Click-through Rate) 有所改善，廣告商的用戶單次互動成本 CPE(Cost-Per-Engagement) 下降達 32%，廣告商的投資報酬率因此提升。

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