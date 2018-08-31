向臉書營收能力看齊 MKM：推特股票報酬率有望達3

市場調研機構 MKM Partners 週四 (30 日) 發布報告指出，若推特 (TWTR-US) 提升每日活躍用戶帶來的收入至臉書 (FB-US) 所能達成的水平，推特的股票年度回報率有可能達 30%-40%。

MKM Partners 的分析師 Rob Sanderson 進行臉書和推特的比較，在 2015 年時，平均每位日活躍用戶可為推特和臉書帶入 5 美元的營收，但該年為一分水嶺，臉書成功持續提升用戶帶入的收入至 6-8 美元區間，但推特在這方面的表現不斷下滑。

臉書 (不計算 Instagram) 與推特每位日活躍用戶每年可帶入的營收

MKM Partners 指出，推特在近期致力於提升平台的品質並改善平台的健康度，推特提供的平台內容為「獨特、具彈性且在進步中的」，增加的直播影片選項以及串流服務，為提升用戶黏著度與互動性的重要動力，Sanderson 認為，推特的活躍用戶獲利能力，不會比臉書的更差。