李孟諺：治水應思考氣候變遷

李孟諺表示，這幾年台南治水有一定成效，只是降雨量超過防洪標準；88年莫拉克颱風在台南淹了5萬5000公頃，94年612豪雨在台南淹了1萬8000公頃，這次0822豪雨，比612豪雨、莫拉克颱風還大，但淹水面積減少，顯見治水成果。

水利專業的李孟諺有荷蘭國際水利及環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士學位。歷任基層的台北縣政府工務局水利課長、技正；台北市政府工務局衛生下水道工程處處長；台南市政府水利局長。他指出，台南若依水利署的整體規劃，須花新台幣600多億元才能完成100多條排水的整治，但經費到位要30年，但目前只完成1/3的量。

他說，0822雨量太大，一天24小時下了800多毫米，以麻豆地區來說，24小時也下了700毫米；過去水利署核定的治理計畫，都是用10年至25年的防洪標準，保護程度一天300毫米的降雨，但這次雨量等於是防洪標準的2倍。

至於沿海受災嚴重，李孟諺說，沿海地區很多是養魚、養殖超抽地下水，造成地層下陷，嘉義東石、屏東林邊、雲林等地都有；以台南北門來說，水不會退的地方就是地層下陷區，北門跟嘉義比鄰而居，一漲潮，水幾乎排不出去，平常要靠水門。

他表示，老祖先好幾代以前就居住的聚落，遷村不容易，只能對聚落做村落圍堤，局部保護，盡量讓出入維生的道路暢通。外圍的農田或魚塭，因經費驚人，可能就沒有辦法保護。

李孟諺表示，台南歷史位處嘉南平原，地勢平坦，不利排水，早年有台江內海及倒風內海，2個內海陸化後，形成較低窪的地區，使得台南成為全國最會淹水的縣市。

李孟諺說，在前總統陳水扁時代開始啟動易淹水的治理計畫，後來的政府也持續推動，經過這幾年，治水有一定的成果，台南有一些逢雨必淹的地區，現在已有改善。

李孟諺認為，若是一條排水只治理1/3，剩下的2/3未整治，水有可能從2/3那邊跑出來，就好像蓋一個城堡，只蓋2面城牆，另2面沒有蓋，敵人就會從那邊攻進來，所以治水必須持續，且要思考如何因應極端氣候的變遷，才能讓水患治理更立竿見影。(編輯:孫承武)1070831