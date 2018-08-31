NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈高薪打工成學生首選　家教數學居冠小美國機票388元　直飛加州2萬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

吳建豪快遞MV母帶　對方摸走檔案人間蒸發

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/31 14:31
▲吳建豪的新歌MV母帶竟被Uber司機偷走。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）
▲吳建豪的新歌MV母帶竟被Uber司機偷走。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）

環球音樂神祕新人V.I.P.推出英文單曲〈Summertime Love〉，雖然他在teaser並未正式露面，不過忠實粉絲早認出這是「Van Ness」吳建豪的歌聲，這次他以「Van Ness In Person」預告單曲資訊，希望大家透過歌聲，認識最貼近他的真實作品，MV回到他的家鄉LA拍攝，充滿夏日風情。


▲吳建豪以新人「V.I.P.」身分推出單曲，但其實很多人都已經猜測出真身。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）

吳建豪趕在夏末推出單曲，他以上張專輯《#MWHYB》入圍金曲獎最佳演唱錄音專輯，秉持著對音樂製作的堅持，這次新歌邀來曾與Alicia Keys、Nicki Minaj、Snoop Dog合作的製作人Musicman Ty攜手打造，當新歌teaser一在網上曝光，就有眼尖歌迷認出偶像歌聲，留言表示: 「這是我家豪哥嗎」、「很想跟著跳舞」，相當期待這首歌曲。

特別的是，在新歌MV中，吳建豪特別找來一位可愛的混血小女孩Ursula入鏡，其實她是吳建豪好友的女兒，Ursula都喊他是「Uncle Van」，2人感情相當親暱，儘管拍攝前Ursula一度感到害羞，但吳建豪溫柔陪著她舒緩氣氛，兩人在現場的互動讓人直呼很有愛。


▲吳建豪的新歌MV找來可愛的混血小女孩Ursula入鏡。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）

吳建豪親自擔任MV導演，但在後製期卻發生了段意外插曲，人在美國的他請Uber司機將修改過的MV檔快遞給製片，沒想到他叫的司機卻是人間蒸發，讓他無奈地在IG限時動態發文：「People have used Uber to help deliver some packages…never did I think they would STEAL！」所幸他的MV檔案仍有備份，他只能趕緊親送到製片公司。


▲吳建豪在IG發限時動態表示MV母帶被偷了。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）

關鍵字吳建豪v.i.p.summertime love
徐乃麟不出席金鐘　曾國城：他有事麻吉大哥邀金鐘準視后挑戰最衰的事

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan