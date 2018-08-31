吳建豪快遞MV母帶　對方摸走檔案人間蒸發

▲吳建豪以新人「V.I.P.」身分推出單曲，但其實很多人都已經猜測出真身。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）

環球音樂神祕新人V.I.P.推出英文單曲〈Summertime Love〉，雖然他在teaser並未正式露面，不過忠實粉絲早認出這是「Van Ness」吳建豪的歌聲，這次他以「Van Ness In Person」預告單曲資訊，希望大家透過歌聲，認識最貼近他的真實作品，MV回到他的家鄉LA拍攝，充滿夏日風情。

吳建豪趕在夏末推出單曲，他以上張專輯《#MWHYB》入圍金曲獎最佳演唱錄音專輯，秉持著對音樂製作的堅持，這次新歌邀來曾與Alicia Keys、Nicki Minaj、Snoop Dog合作的製作人Musicman Ty攜手打造，當新歌teaser一在網上曝光，就有眼尖歌迷認出偶像歌聲，留言表示: 「這是我家豪哥嗎」、「很想跟著跳舞」，相當期待這首歌曲。

特別的是，在新歌MV中，吳建豪特別找來一位可愛的混血小女孩Ursula入鏡，其實她是吳建豪好友的女兒，Ursula都喊他是「Uncle Van」，2人感情相當親暱，儘管拍攝前Ursula一度感到害羞，但吳建豪溫柔陪著她舒緩氣氛，兩人在現場的互動讓人直呼很有愛。



▲吳建豪的新歌MV找來可愛的混血小女孩Ursula入鏡。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）

吳建豪親自擔任MV導演，但在後製期卻發生了段意外插曲，人在美國的他請Uber司機將修改過的MV檔快遞給製片，沒想到他叫的司機卻是人間蒸發，讓他無奈地在IG限時動態發文：「People have used Uber to help deliver some packages…never did I think they would STEAL！」所幸他的MV檔案仍有備份，他只能趕緊親送到製片公司。



▲吳建豪在IG發限時動態表示MV母帶被偷了。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.31）