吳建豪快遞MV母帶　對方摸走檔案人間蒸發

吳建豪趕在夏末推出單曲,他以上張專輯《#MWHYB》入圍金曲獎最佳演唱錄音專輯,秉持著對音樂製作的堅持,這次新歌邀來曾與Alicia Keys、Nicki Minaj、Snoop Dog合作的製作人Musicman Ty攜手打造,當新歌teaser一在網上曝光,就有眼尖歌迷認出偶像歌聲,留言表示: 「這是我家豪哥嗎」、「很想跟著跳舞」,相當期待這首歌曲。

特別的是,在新歌MV中,吳建豪特別找來一位可愛的混血小女孩Ursula入鏡,其實她是吳建豪好友的女兒,Ursula都喊他是「Uncle Van」,2人感情相當親暱,儘管拍攝前Ursula一度感到害羞,但吳建豪溫柔陪著她舒緩氣氛,兩人在現場的互動讓人直呼很有愛。



▲吳建豪的新歌MV找來可愛的混血小女孩Ursula入鏡。(圖/環球音樂提供 , 2018.08.31)

吳建豪親自擔任MV導演,但在後製期卻發生了段意外插曲,人在美國的他請Uber司機將修改過的MV檔快遞給製片,沒想到他叫的司機卻是人間蒸發,讓他無奈地在IG限時動態發文:「People have used Uber to help deliver some packages…never did I think they would STEAL!」所幸他的MV檔案仍有備份,他只能趕緊親送到製片公司。



▲吳建豪在IG發限時動態表示MV母帶被偷了。(圖/環球音樂提供 , 2018.08.31)