823賑災不缺席 軍公教團體籲退休夥伴助救災

（中央社記者王承中台北31日電）823豪雨成災，全國軍公教警消權益保護協會今天表示，儘管因年改導致財力被剝奪，但身為社會的一份子，賑災不能缺席，呼籲退休軍公教警消幫忙減輕現役軍公教警消的救災壓力。

823豪雨襲擊南台灣造成淹水災情，由退休軍公教警消所組成的全國軍公教警消權益保護協會今天上午在立法院召開記者會，協會理事長林煌表示，災民水深火熱，呼籲政府應負起責任，也呼籲全國退休的軍公教警消夥伴們，儘管因年改導致財力被剝奪，也要發揮人溺己溺的精神，就近幫忙。

30日才從災情最嚴重的嘉義縣東石鄉掌潭村、布袋鎮考試里回到台北的協會秘書長陳孝聖表示，當災情發生後，協會在26日就籌組志工團進入災區，提供消毒水、清掃用具等物品，幫助災民清理家園，另外為解決掌潭村災民吃飯問題，協會也自掏腰包購買200多個電鍋，提供給災民使用。