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嘉義82歲老翁騎車迷航　台中 快速道上汽油耗盡

記者鄧力軍／台中報導2018/08/31 13:28
▲82歲的林老先生騎機車因失憶迷途，竟從嘉義騎到台中74快速道路上，耗盡汽油受困（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.31)
▲82歲的林老先生騎機車因失憶迷途，竟從嘉義騎到台中74快速道路上，耗盡汽油受困（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.08.31)

住嘉義的82歲的林姓老先生，騎機車出門逛逛，竟因失憶而一路騎到台中，終因汽油耗盡，在深夜吃力地牽著機車步行在74號快速道路上；第五分局北屯所員警據報趕往協助，將機車推下快速道路，並載林老先生回派出所，聯絡其家屬趕來台中帶回。林老先生的兒子看到老爸安地坐在派出所裡，再三感謝警方的協助。

林老生先日前因在深夜牽著機車步行在74號快速道路上，而且還是逆向而行，險象環生，熱心民眾發現趕緊報警。北屯所員警林子權與黃勇智找到林老先生時，林老先生表示他是從嘉義騎機車來到臺中，一路一直騎不慎迷路，找不到回家的路，騎到機車沒油只好下來用牽的。

因台74線車速非常快，為安全考量，警員林子權先將其機車推到台74線下的平面道路，再將林男載返所協助其聯絡家人。經查詢年籍資料後，發現家人已通報失蹤協尋，順利連繫上家人後，員警安撫老先生情緒，請其安心在派出所等待家人。林老先生兒子急急忙忙從嘉義趕到派出所，一看到父親安穩的坐在所內，頓時放下心中大石，向員警表示父親平常會騎機車出門逛逛，偶有失憶的情況，幸好員警熱心協助，真的非常感謝員警。

第五分局呼籲：若是家中有長者或失智患者，倘若家中經濟許可，可請外籍看護照料或購買失智患者定位衛星定位手環，該手環能立即找到其蹤影。目前確診為失智患者之長輩，可免費申辦愛心手環，手環上即可詳載地址和姓名，以利走失時能即時找尋獲。暑假期間警察結合第三方警政落實執行青春專案、安居專案保護少年和跨機關合作，建立友善通報網以保護社會大眾生命財產安全。

關鍵字失憶第五分局北屯派出所74快速道路
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