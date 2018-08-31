嘉義82歲老翁騎車迷航　台中 快速道上汽油耗盡

住嘉義的82歲的林姓老先生，騎機車出門逛逛，竟因失憶而一路騎到台中，終因汽油耗盡，在深夜吃力地牽著機車步行在74號快速道路上；第五分局北屯所員警據報趕往協助，將機車推下快速道路，並載林老先生回派出所，聯絡其家屬趕來台中帶回。林老先生的兒子看到老爸安地坐在派出所裡，再三感謝警方的協助。

林老生先日前因在深夜牽著機車步行在74號快速道路上，而且還是逆向而行，險象環生，熱心民眾發現趕緊報警。北屯所員警林子權與黃勇智找到林老先生時，林老先生表示他是從嘉義騎機車來到臺中，一路一直騎不慎迷路，找不到回家的路，騎到機車沒油只好下來用牽的。