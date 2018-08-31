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莊瑞雄：嚴重地層下陷區租賃鬆綁 國產署下鄉締約

中央社2018/08/31 12:57
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者溫貴香台北31日電）民進黨立委莊瑞雄今天說，國產署行動辦公室南下屏東，解決嚴重地層下陷區域國有土地合法承租權，今天發出的租賃契約如同土地身分證，民眾再也不用擔心會被要求騰空返還土地。

莊瑞雄今天發布新聞稿表示，屏東縣東港鎮、林邊、佳冬鄉，是全國知名的魚塭養殖區域，也是嚴重地層下陷地區。許多民眾向他反映，多年來受限於法令規定，無法取得嚴重地層下陷區域國有土地的合法承租權。

他說，民國106年國產署陸續在東港、林邊、佳冬辦理3場嚴重地層下陷地區國有土地的出（放）租說明會，並接受民眾申請承租案169件，含基地125件、耕放29件、農作地10件、養殖地4件及墳墓地1件。

莊瑞雄表示，今天國產署長曾國基帶領南區分署長黃莉莉、屏東辦事處主任林秀娟及國產署人員到東港國小活動中心，接受民眾諮詢及申請案，並受理現場訂約服務，並發給民眾已核准的26張國有土地租賃契約書，並辦理定期換約續租200張租約書。

他說，過去東港、林邊、佳冬等沿海地區設置養殖魚塭，改編國有土地後，因嚴重地層下陷導致民眾無法承租合法使用，漁民沒有任何保障，今天發出的租賃契約，就如同土地身分證一樣，擁有合法使用權。

莊瑞雄指出，民眾再也不用擔心會被要求騰空返還土地且可申請水權、農漁資材補助優惠、加入漁保、農保、請求天然災損救濟，也可申請災害減免租金。

莊瑞雄國會辦公室表示，經兩年來的努力奔走，行政院在106年2月2日終於放寬嚴重地層下陷地區出租規定，只要是符合82年7月21日以前使用國有土地建築、耕作或養殖的民眾，不再受嚴重地層下陷地區限制，得例外開放辦理出租。（編輯：蘇志宗）1070831

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