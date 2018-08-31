管碧玲爭取高雄國小設空氣清淨機　教育部已擬試辦計畫

管碧玲指出，她行文教育部，要求在高雄實施校園空氣品質改善措施，希望能補助學校，在教室擺放空氣清淨機。管碧玲並說，這是民進黨市議員陳信瑜長期關心的議題，陳信瑜曾經在質詢時，出示自己所做的田野調查結果發現，以學校教室而言，竟然普遍出現室內空氣品質比戶外更差的現象。

民進黨立委管碧玲今（31）日表示，她在今年四月行文教育部，要求應針對高雄市內空汙嚴重地區的國中小，設置空氣清淨機。在數度與教育部的溝通討論下，教育部在今年七月中旬回覆她，已將該建議擬定試辦計畫，並委託成大團隊在九月份到各校進行評估。

管碧玲表示，陳信瑜希望她能爭取環保署與教育部，針對校園空氣品質的改善,實施空氣清淨機的補助計畫。由於環保署的補助項目，只能提供綠牆設施，對於教室內的空氣清淨機，最後是教育部願意針對雲林、高雄擬定試辦計畫，來作為政策依據。

管碧玲說，教育部隨即委託成大團隊研究，先就空氣品質監測站所檢測，列出空氣品質嚴重污染地區，用GIS定位，篩選出所在地學校，再從小學開始，擬定試辦學校名單，並安排九月份開始現場會勘。

管碧玲指出，針對校園補助空氣清淨機、改善空氣品質的計畫，教育部正在進行研究規畫，明天就是九月了，規畫進度已經到了現場會勘、經費評估的最後階段，她會繼續追蹤。

管碧玲也強調，這個計畫未來的實施，需要高雄市政府支持，她也轉達民進黨立委陳其邁這個議題，要求他當選後納為政策，並在現在共度積極的研究規畫。