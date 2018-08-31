返台吐心聲　戴資穎：盼後勤支援讓選手無後顧之憂

我國羽球「世界球后」戴資穎甫於雅加達亞運奪金，昨日返台前有感而發，在臉書寫下622字「體育環境有待加強」的建議，今(31)日出席台北記者會戴資穎談起此事表示，「希望後勤支援可以讓選手無後顧之憂上場拚戰。」

戴資穎透露，「第一天有進亞運選手村，之後到國家準備住的地方(蘇丹公寓)，整路開了近1個小時。希望可以住在離場館比較近的地方，大家可以晚一點再出門，接近比賽時間在出門。」

對於昨日有感而發，戴資穎表示，「我是希望可以讓整個體育環境更好，讓大家有更充分的休息去準備比賽，其實大家的訓練都很辛苦，畢竟這個大賽4年才一次，大家都會想盡全力去把握，希望後勤的支援可以讓選手更無後顧之憂的去發揮比賽。」

不過戴資穎也對體育署這次安排蘇丹公寓的創舉也給予肯定，「這次有安排蘇丹公寓已經是進步，就希望未來能讓大家能更專心的備戰。」



▲體育署副署長林哲宏。（圖／鍾東穎攝 , 2018.07.24）

而針對戴資穎建議，體育署副署長林哲宏表示，能理解選手需求，這次亞運後勤有不少創新，像是包機、蘇丹公寓、廚師和醫師隨行等，都獲得不錯評價，往後會繼續檢討跟改進。

林哲宏表示，「去年7月的體發會議中，就有委員提出要就近住在場館附近，今年4月考察時我們已經下訂了10間，只是當時還沒有定案，因此沒有對外宣布，這些都是我們要改進的地方。」



▲羽球球后戴資穎,知名主播盛竹如,體育署林哲宏副署長與寶島叫賣哥葉昇峻及參與業者共同為體育署「全民運動購起來」國民體育月活動宣傳（圖／體育署提供）