NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

米奇90週年 北捷淡水線首推米奇彩繪列車

中央社2018/08/31 12:59
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北31日電）迪士尼卡通人物米奇面世90週年。台北捷運與迪士尼合作，在淡水信義線首度推出「米奇趣遊台北」列車，車身與車廂彩繪米奇與台北著名景點可愛圖樣，吸引民眾與遊客不停拍照。

「這是北門耶」，上午在象山站月台，米奇彩繪列車充滿童趣的車身就吸引多位旅客和民眾駐足合影，不少民眾沿著車廂一路辨認北門、貓空纜車、台北101、陽明山海芋、大稻埕、饒河街夜市等景點；車身上還可以看到米奇1928年問世時，與現在略微不同的模樣。

搭配米奇趣遊台北列車，台北市政府特別推出「現在玩台北」App，「集『奇』有禮」抽獎活動。11月30日前，只要下載「現在玩台北」App，掃描車廂內隱藏的米奇logo，就能獲得米奇電子戳章；民眾可憑電子戳章，到限定店家兌換商品優惠券。

台北市政府觀光傳播局指出，9月底開始，憑米奇電子戳章，還能到台北101站和北投站旅遊服務中心，免費兌換限量米奇束口袋或悠遊卡套等小禮物，每個米奇圖案限定兌換一次。

另外，集滿6個米奇電子戳章，可以參加月月抽大獎活動，最大獎項為香港迪士尼樂園旅遊套票（不含機票）；最大獎有6個名額，1人中獎4人同行。

米奇趣遊台北列車共6節車廂，明天起到明年1月2日，每天約18個班次來回淡水與象山站間。（編輯：梁君棣）1070831

莊瑞雄：嚴重地層下陷區租賃...賣方不讓買方不追 房仲：8...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan