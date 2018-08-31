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蘋果發表會除了iPhone還有什麼？一文掌握所有重

鉅亨網2018/08/31 13:03
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千呼萬喚蘋果 (AAPL-US) 邀請函已在昨日 (30 日) 正式發出，外媒傳出蘋果將於美國時間 9 月 12 日 (台灣時間 9 月 13 日)，地點選在賈伯斯劇院，活動主題為「聚集 (Gather round)」。果迷除了可以期待新機外，根據供應鏈及網路爆料消息，還有大批新品可能同時發布，預料將吸引果迷目光。

《9to5Mac》網站消息傳出，新款 iPhone 名為 iPhone XS 與 iPhone XS Plus，還將擁有 iPhone X 目前沒有配色「金色」。除了新機外，9 月發布會上果迷還可以期待全新 Apple Watch Series 4、新款 iPad Pro、無線充電板 AirPower 與 AirPods 無線充電盒等多樣新品。

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新款 iPhone 將推出金色配色。(圖：9to5Mac)
  • Apple Watch Series 4

採用了 Apple Watch 的全新設計，據稱其名稱為「Series 4」。目前網路謠言傳出，蘋果將推出兩款更大螢幕尺寸的 Apple Watch 搭配 LTE 版本。郭明錤表示，尺寸將從現在的 1.5 吋更改為 1.57 吋、1.65 吋變為 1.78 吋。9to5Mac 網站消息傳出，新 Apple Watch 會除去側邊實體按鍵，僅保留旋轉用錶冠。

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Apple Watch Series 4 將於 9 月發布會一同亮相。(圖：applealmond)

蘋果 6 月提交 iPhone、Apple Watch 等技術兼容的專利文件、iOS 12 beta 2 相關程式碼洩密新 Apple Watch 辨識碼，以及往年慣例，預計發表會中將迎來新 Apple Watch 的機率相當高。

  • 新款 iPad Pro

雖然去年的發布會沒有出現任何 iPad 的蹤影，但先前蘋果爆料達人 OnLeaks 先前爆料兩款新 iPad Pro 將於新機發布會同時現身，傳出模型將承襲 iPhone X 風格，尺寸變得更小，除去傳統耳機插孔、取消 Home 鍵，以 Face ID 取代指紋辨識加入瀏海造型。

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蘋果的新 iPad Pro 傳加入瀏海家族行列。(圖：MacOtakara)

供應鏈表明目前的 10.5 吋與 12.9 吋的機型尺寸將變得更加薄小，邊框也會更窄，現有 10.5 吋 (50.6 x 174.1 x 6.1 mm) 縮小爲 11 吋 (247.5 x 178.7 x 6 mm) 現有 12.9 吋 (305.7 x 220.6 x 6.9 mm) 縮小爲 12.9 吋 (280 x 215 x 6.4 mm)

  • macOS Mojave、iOS 12、tvOS 12 和 watchOS 5 軟體

這是唯一絕對確定會同時發布的消息，早已於今年的全球開發者大會 (WWDC) 活動中於 6 月份發布，蘋果已明確公布所有這些主要作業系統更新的詳細資料與時間表。

iOS 12 能夠明顯提升效能，同時在密集使用時降低電池耗電情況，但多人聊天功能 (Group FaceTime) 將不會包含在 9 月 12 日發布的 iOS 12 版本中，但將在今年晚些時候推出。

  • 新款 Mac mini 和全新 Mac 系列機種

Mac 預料將迎來全系列改版，成為此次新品最多的機種，平價 MacBook 將會是秋季發布會的亮點之一。12 吋 MacBook 和 MacBook Pro 將會搭載新代 Intel 處理器。iMac 也將換上新 Intel 處理器並升級螢幕。

郭明錤透露，蘋果除了打造平價 MacBook (MacBook Air)，還有望推出專業版 Mac Mini，但市場消息傳出，蘋果擅長創造焦點話題，而且從不浪費行銷資源，Mac Mini 最有可能沿襲慣例在 10 月份以後發布。

  • 無線充電板 AirPower 與 AirPods 無線充電盒

巴克萊 (Barclays) 分析師與蘋果供應鏈會面後，近期發布分析報告，蘋果去年已預告 AirPower 充電產品即將問世，果迷等了將近一年，加上新款 iPhone 手機都支援無線充電，預料應該不會缺席下月的新機發布。

A蘋果去年已預告 AirPower 充電產品即將問世。(圖：AFP)

AirPods 無線充電盒也將傳出將隨發布會亮相，這款配件可以支援 Qi 認證的無線充電板。

  • HomePod
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外媒猜測「聚集 (Gather round)」 邀請圖形是 Apple Park 的圖像。(圖：AppleInsider)

巴克萊預測蘋果將在今年 9 月推出更經濟實惠的型號，將更具市場吸引力，售價將落在 149-199 美元之間。外媒猜測「聚集 (Gather round)」 邀請圖形是 Apple Park 的圖像，但也形似 HomePod 俯角外觀，也有可能隨秋季發表會一同現身。

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