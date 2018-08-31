NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

賣方不讓買方不追 房仲：8月房市現秋意

中央社2018/08/31 13:05
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北31日電）今年上半年房市買氣回溫，遞延性買盤出籠，部分賣家以為房價築底不願再降，買方也再度陷入觀望不追價，房仲統計內部資料，8月全台交易量均下滑，月減7%，房市開始有秋意。

永慶房產集團研展中心統計，與7月相比，全台8月房市交易量縮減7%，交易量已連續4個月下滑；若與去年同期相比則年增5%，雖然今年房市交易量與去年相比仍正成長，但成長幅度已逐步收斂，由上半年的兩位數到8月僅成長個位數。

永慶統計內部資料顯示，北市8月交易量量縮6%，新北減少8%，桃園交易衰退7%，新竹縣市下滑4%，中南部3都交易量，台中交易量減少14%，台南與高雄則分別量縮12%與6%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，今年開春以來房市買氣回溫，遞延性買盤出籠，讓前4月房市交易收紅，需求增加下，部分賣方認為房價已築底，開始堅持價格，自5月起連續4個月交易量月增率均為負成長。

謝志傑認為，房市交易量連4個月衰退，預期價格拉鋸戰不會停止，觀察7都房價變化，房價將持平或正負2%內的區間整理，持續呈現盤整格局。

謝志傑強調，8月房仲帶看量與7月差距不大，民眾看屋意願不減，但出價開始縮手，顯示民眾仍期待降價；但反觀賣方在低利環境下，房貸利息負擔輕，還能撐得住，不願讓價，價格不如買方預期；雙方對價格認知差距難以拉近，自然交易量縮。(編輯：李信寬)1070831

米奇90週年 北捷淡水線首...業成技術利多不敵外資降評 ...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan