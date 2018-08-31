萬芳公開高雄演唱會嘉賓　請來「國民長孫」助陣

萬芳12月8日在高雄巨蛋演唱會邀來金曲音樂人盧廣仲助陣，從未見過面的兩人為了首次合作特別召開｢行前會議」。戲劇主題曲天后與國民長孫的首次見面除了聊表演藝術，更討論起星象心理現象，宛如學術研究的會議一聊就是三小時，超級投緣的萬芳及盧廣仲更意見一致決定以國語加台語的雙聲組合做為兩人這次在高雄演唱會合作的重點。
在接到邀約後，盧廣仲二話不說點頭答應之餘，讓萬芳又驚又喜，她表示：｢沒想到廣仲會一口氣答應，廣仲有種獨特魅力，其中印象最深刻的就是他三年前因為遇到創作低潮，決定花了11天、走315公里從台北走路回台南家鄉的新聞，這種用真實的方式去進行自我療癒，會有很多感受而且珍貴，很不容易。」
▲萬芳（右二）與盧廣仲（左二）相談甚歡。（圖／聯成娛樂提供 , 2018.08.31）
這次萬芳及盧廣仲除了為演唱會先開會討論外，也趁此機會彼此熟絡感情；在交談之後才發現兩人共通點超多，除了個性慢熱外，就連平常看的書本類型都很像，對於星象、心理學以及未知的領域都很有興趣。盧廣仲提到對萬芳的印象：「對萬芳姐感覺就是很親切，也非常喜歡萬芳姐〈我記得你眼裡的依戀〉這首歌。這次她來邀請，很開心能跟她聊聊天。」
此外，在金鐘獎入圍名單公佈後，盧廣仲不負眾望獲得戲劇節目男主角與新進演員獎兩項提名，萬芳在第一時間就開心恭賀，覺得盧廣仲無論在音樂上的創作及戲劇上演出都很認真及用心，能夠獲得提名是實至名歸，更預祝盧廣仲能上台領獎。
▲盧廣仲（左二）不負眾望獲得金鐘獎兩項提名，萬芳（右二）在第一時間就開心恭賀。（圖／聯成娛樂提供 , 2018.08.31）