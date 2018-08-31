NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

「國寶型男」演自閉醫生　三浦春馬看到爆哭

娛樂中心／綜合報導2018/08/31 13:29
▲山崎賢人（右）與上野樹里在新戲飾演小兒外科醫師。（圖／翻攝上野樹里IG , 2018.08.31）
▲山崎賢人（右）與上野樹里在新戲飾演小兒外科醫師。（圖／翻攝上野樹里IG , 2018.08.31）

改編同名韓劇、由山崎賢人、上野樹里以及藤木直人主演的日劇《Good Doctor善良醫生》，日前於日本播出收視口碑雙贏，還被某新聞網站讀者票選為「2018最讓人欲罷不能戲劇」冠軍，劇情觸及醫療人球、孩童受虐等催淚議題，不僅PIKO太郎、大塚愛PO文推薦，連男星三浦春馬也看到淚崩，直呼：「好久沒有看電視劇看哭了」！

鮮肉男星山崎賢人被譽為「國寶級型男」，他為演出劇中小兒外科自閉症醫生做足功課，生動詮釋戲中自閉症狀，他透露為流利說出戲中艱澀醫學名詞，私下反覆閱讀劇本，當要快速解釋病情時，會快速且不帶任何語調，直接說出記憶中積累的東西，出色的表演讓他獲得網友一致好評。

甫晉升人妻的女星上野樹里，該劇是她閃婚後睽違2年復出之作，劇中她飾演一位堅強富有愛心的小兒外科女醫生，戲外也是愛心滿點，前陣子日本豪雨成災，有網友就分享上野樹里帶著點心探訪災區學童的照片，而片中主角的細膩演技，讓收看該劇的三浦春馬坦言，自己已許久沒看戲看到哭，更說被女主角上野樹里的演技打動，讓上野樹里相當感激。該劇每週五於KKTV播出。


▲日劇《Good Doctor善良醫生》叫好叫座。（圖／KKTV提供 , 2018.08.31）

關鍵字善良醫生日劇上野樹里山崎賢人三浦春馬
《巴清》將背天價呆帳　股東挫咧等男星玩窒息式RAP　唱到精神分裂

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan