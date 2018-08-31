「國寶型男」演自閉醫生　三浦春馬看到爆哭

改編同名韓劇、由山崎賢人、上野樹里以及藤木直人主演的日劇《Good Doctor善良醫生》，日前於日本播出收視口碑雙贏，還被某新聞網站讀者票選為「2018最讓人欲罷不能戲劇」冠軍，劇情觸及醫療人球、孩童受虐等催淚議題，不僅PIKO太郎、大塚愛PO文推薦，連男星三浦春馬也看到淚崩，直呼：「好久沒有看電視劇看哭了」！
鮮肉男星山崎賢人被譽為「國寶級型男」，他為演出劇中小兒外科自閉症醫生做足功課，生動詮釋戲中自閉症狀，他透露為流利說出戲中艱澀醫學名詞，私下反覆閱讀劇本，當要快速解釋病情時，會快速且不帶任何語調，直接說出記憶中積累的東西，出色的表演讓他獲得網友一致好評。
甫晉升人妻的女星上野樹里，該劇是她閃婚後睽違2年復出之作，劇中她飾演一位堅強富有愛心的小兒外科女醫生，戲外也是愛心滿點，前陣子日本豪雨成災，有網友就分享上野樹里帶著點心探訪災區學童的照片，而片中主角的細膩演技，讓收看該劇的三浦春馬坦言，自己已許久沒看戲看到哭，更說被女主角上野樹里的演技打動，讓上野樹里相當感激。該劇每週五於KKTV播出。
▲日劇《Good Doctor善良醫生》叫好叫座。（圖／KKTV提供 , 2018.08.31）