「國寶型男」演自閉醫生　三浦春馬看到爆哭

改編同名韓劇、由山崎賢人、上野樹里以及藤木直人主演的日劇《Good Doctor善良醫生》，日前於日本播出收視口碑雙贏，還被某新聞網站讀者票選為「2018最讓人欲罷不能戲劇」冠軍，劇情觸及醫療人球、孩童受虐等催淚議題，不僅PIKO太郎、大塚愛PO文推薦，連男星三浦春馬也看到淚崩，直呼：「好久沒有看電視劇看哭了」！

鮮肉男星山崎賢人被譽為「國寶級型男」，他為演出劇中小兒外科自閉症醫生做足功課，生動詮釋戲中自閉症狀，他透露為流利說出戲中艱澀醫學名詞，私下反覆閱讀劇本，當要快速解釋病情時，會快速且不帶任何語調，直接說出記憶中積累的東西，出色的表演讓他獲得網友一致好評。