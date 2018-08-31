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中央社

暖化使害蟲胃口大開 蠶食更多農作物

中央社2018/08/31 13:06
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社坦帕30日綜合外電報導）研究人員今天表示，氣溫上升將刺激昆蟲食慾，使部分昆蟲更容易繁殖，導致如小麥、玉米和稻米等數十億人口的主食面臨歉收危機。

由於這3種作物佔全球人均卡路里攝取量42%，因此作物匱乏可能導致糧食不安全及衝突問題，特別是在貧窮地區。

美國佛蒙特大學（University of Vermont）及「科學」期刊（Science）研究報告共同作者梅瑞爾（Scott Merrill）表示：「氣候變暖，昆蟲代謝增加，進而吃掉更多食物，這對作物並非好事。」

先前研究已警告氣候變化可能導致灌溉用水不足或榖物營養成分耗盡，對主要糧食產生有害影響。最新研究則聚焦於觀察蚜蟲、蛀蟲等害蟲食慾增加，在報告中指出：「全球平均地表溫度每增加1度，這些榖物的產量損失料將增加10%至25%。」

為找出情況嚴重性，研究人員以模擬系統追蹤38種不同緯度的昆蟲代謝和生長速率變化，結果因地區而異：涼爽地區易看到飢餓害蟲增加，熱帶地區影響則較輕微。

華盛頓大學（University of Washington）研究員杜其（Curtis Deutsch）表示：「在法國或美國北部，若溫度升高一點，多數昆蟲將加速繁殖速率。而在巴西或越南等非常溫暖的地方，情況可能正好相反。」

若全球氣溫升高2℃，法國將因害蟲損失約9.4%的玉米，而今日害蟲造成的損失約為6.6%。在全球小麥產量最高的歐洲，每年可能造成達1600萬噸的損失。11個歐洲國家的小麥害蟲損失則將達到75%以上。

此外，全球玉米產量最大的美國，因全球暖化引起的玉米蟲害災損可能增加40%，代表每年將減少20噸。同時，擁有全球1/3稻米產量的中國，每年則可能損失2700萬噸。（實習編譯：侯文婷/核稿：張曉雯）1070831

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