〈財報〉融創純利暴增288% 孫宏斌：買股票比買房

融創中國公佈上半年財報，營收達人民幣 465.8 億元，年增 215.3%；毛利年增 251%，至 115.3 億元，毛利率上升 2.5 個百分點至 24.7%；純利年增 287.7%，至 63.6 億元。

融創中國 (1918-HK) 上半年純利較去年同期暴漲 287.7%。受業績超於預期的利多消息影響，融創中國今 (31) 日股價震盪走高，漲幅一度達 4.09%；截至午盤，報港幣 26.45 元，漲 2.918%。融創主席孫宏斌表示，買股票可能會比買我們的房子，漲價空間會大很多很多。

在主營業務上，2018 年上半年融創延續了銷售快速增長的態勢，整體合同銷售額年增 76% 至人民幣 1915.3 億元，權益合同銷售金額年增 83.7% 至 1378 億元，行業中排名穩居前五。從銷售資料上，融創 2015 年到 2017 年 3 年間整體合同銷售額複合增長率超過 130%。

截至財報公告日期，融創中國新增土地儲備約 2920 萬平方公尺，權益土地儲備約 1545 萬平方公尺，平均土地成本每平方公尺人民幣 3620 元。

包含上述新獲取專案及舊改等協定狀態的土地，土地儲備共計約 2.31 億平方公尺，總貨值約人民幣 3.29 兆元，並且主要分佈於一二線及環一線城市，充足高品質的土地儲備將支持集團未來幾年的穩健發展。

截至 2018 年 6 月 30 日，融創中國現金餘額約為人民幣 874.2 億元，有息負債餘額較去年年底減少約人民幣 95 億元，淨有息負債率較去年年底下降約 9.5 個百分點。

業績發佈會上，融創行政總裁汪孟德表示，融創的投資以核心城市、核心地段為主的方向不會變。至於地價，他認為供需關係不太好的地方，地價會持續往下走。

主席孫宏斌表示，融創目前投資比較少，主因估值較高以及市場開始調整；不過，投資「消費升級」的方向不變，集中在文旅、文娛、醫療、教育、休閒、養老等。

孫宏斌指出，許多城市在中央調控前就已經漲到高位，融創投資會優先考慮房價比較低的城市，並且會很謹慎地投資。他說：「買股票可能會比買我們的房子，空間會大很多很多」。

至於併購機會，孫宏斌表示，確實隨著市場的變化，機會肯定越來越多，這幾年融創在併購市場中口碑有很大優勢，這個口碑很難建立，其次是豐富的經驗，快速判斷和決策，這種管理融合，隨著市場變化，讓融創在並購方面有很大的優勢。