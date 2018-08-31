指媒體全民公敵 男子揚言殺害報社員工被起訴

（中央社波士頓30日綜合外電報導）美國「波士頓環球報」日前登高一呼，籲請全美數以百計的新聞機構回應總統川普對媒體的抨擊後，一名加州男子揚言殺害環球報員工報復，如今這名男子已被起訴。

路透社報導，聯邦檢方今天表示，68歲男子柴恩（Robert Chain）打電話威脅「波士頓環球報」（TheBoston Globe），並稱記者為「全民公敵」，而這也是川普競選期間及入主白宮後，用以抨擊美國媒體的慣用詞彙。

獲川普任命的麻薩諸塞州聯邦檢察官列林（AndrewLelling）透過聲明表示：「在這個政治分化加劇、大規模槍擊案頻傳的時代，大眾必須自我管束政治言論，否則就由我們管。」