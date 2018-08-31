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中央社

指媒體全民公敵 男子揚言殺害報社員工被起訴

中央社2018/08/31 13:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社波士頓30日綜合外電報導）美國「波士頓環球報」日前登高一呼，籲請全美數以百計的新聞機構回應總統川普對媒體的抨擊後，一名加州男子揚言殺害環球報員工報復，如今這名男子已被起訴。

路透社報導，聯邦檢方今天表示，68歲男子柴恩（Robert Chain）打電話威脅「波士頓環球報」（TheBoston Globe），並稱記者為「全民公敵」，而這也是川普競選期間及入主白宮後，用以抨擊美國媒體的慣用詞彙。

獲川普任命的麻薩諸塞州聯邦檢察官列林（AndrewLelling）透過聲明表示：「在這個政治分化加劇、大規模槍擊案頻傳的時代，大眾必須自我管束政治言論，否則就由我們管。」

檢方表示，洛杉磯居民柴恩今天遭逮捕，被控跨州通訊威脅重罪，若罪名成立，最重將面臨5年刑期。

檢方說，本月10日到22日這段期間內，柴恩一共打14通電話威脅波士頓環球報。環球報16日發表社論捍衛新聞自由當天，他也在下午4時揚言要朝環球報員工的頭部開槍。當局因此在報社的波士頓辦公大樓外駐警。

波士頓環球報發言人鮑曼（Jane Bowman）發布聲明表示：「雖然我們很多員工都因這樣的威脅感到不安，但沒有人，確實，沒有人讓這個機構的重要工作受到影響。」

洛杉磯聯邦檢察官辦公室發言人姆洛齊克（ThomMrozek）表示，柴恩今天在洛杉磯出庭，並以5萬美金獲得交保，他9月24日將至波士頓的聯邦法院出庭。目前尚不清楚柴恩是否已委任律師。

波士頓環球報10日宣布串聯眾家報紙社論的計畫，望能藉此捍衛美國第一憲法修正案所賦予的新聞自由權。全美多家報紙及媒體16日集體響應。

川普當天則不甘示弱推文回擊：「假新聞媒體就是反對黨，對我們偉大的國家而言真是糟透了…但我們還是贏了！」（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070831

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