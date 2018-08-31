入圍金鐘徐乃麟不出席　曾國城：他有事

綜藝大哥徐乃麟、曾國城以及張文綺今（31）日現身節目《天才衝衝衝》金鐘記者會，該節目入圍「益智及實境節目獎」，徐乃麟、曾國城則入圍該類主持人獎，被問到是否會出席頒獎典禮，徐乃麟話講得直接，「我不會去啦。」曾國城在一旁緩頰，「他有事啦，我代表。」被問到外界認為入圍存在「分配」現象，徐乃麟笑說：「所以我不去，之前就說過，很像在做大拜拜，我不是很在意這個，不去當然還是祝福其他人。」
對於再次入圍，徐乃麟表示，「入圍比例蠻高的，我們就是把歡樂帶給大家，有時候走在路上，觀眾說《衝衝衝》好看，我就覺得很開心。」但至於心情如何，他坦言，「我入行三十幾年，這個平淡看。」曾國城這次兩個節目一起入圍同獎項，被問到希望哪個節目得獎，他秒答，「當然是《衝衝衝》。」徐乃麟則在一旁笑說：「總經理就站在旁邊，你要他說出什麼答案。」電視台總經理莊豐嘉微笑以對。
▲左起曾國城、張文綺、徐乃麟出席金鐘記者會。（圖／記者吳維書攝 , 2018.8.31）
張文綺今年沒報名，被問是否有些失望，她回應，「對我來說經驗才是最珍貴的。」徐乃麟在一旁大讚，「她真的很優秀，人一真，看的就很舒服。」莊豐嘉被問到電視台是否會提供入圍獎金，徐乃麟立刻透露自己之前在友台有領到20萬元獎金，莊豐嘉笑說：「我們私下再討論。」至於，吳宗憲近日曾提及觀眾應是金鐘獎的評審要素，對此，徐乃麟回應，「收視不代表一切，有些高收視可能只存在特定族群，所以收視不是全部。」