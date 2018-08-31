入圍金鐘徐乃麟不出席　曾國城：他有事

綜藝大哥徐乃麟、曾國城以及張文綺今（31）日現身節目《天才衝衝衝》金鐘記者會，該節目入圍「益智及實境節目獎」，徐乃麟、曾國城則入圍該類主持人獎，被問到是否會出席頒獎典禮，徐乃麟話講得直接，「我不會去啦。」曾國城在一旁緩頰，「他有事啦，我代表。」被問到外界認為入圍存在「分配」現象，徐乃麟笑說：「所以我不去，之前就說過，很像在做大拜拜，我不是很在意這個，不去當然還是祝福其他人。」

對於再次入圍，徐乃麟表示，「入圍比例蠻高的，我們就是把歡樂帶給大家，有時候走在路上，觀眾說《衝衝衝》好看，我就覺得很開心。」但至於心情如何，他坦言，「我入行三十幾年，這個平淡看。」曾國城這次兩個節目一起入圍同獎項，被問到希望哪個節目得獎，他秒答，「當然是《衝衝衝》。」徐乃麟則在一旁笑說：「總經理就站在旁邊，你要他說出什麼答案。」電視台總經理莊豐嘉微笑以對。