同婚爭議公投大戰 雙方都有信心過關

同性婚姻到底是要訂專法或直接適用民法引起爭議，反同及挺同團體紛紛提出全國性公民投票案。

釋字第748號解釋文指出，民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活目的，成立具親密性及排他性的永久結合關係，於此範圍內，與憲法保障人民婚姻自由及人民平等權意旨有違。有關機關應於解釋公布日（民國106年5月24日）起2年內，依解釋意旨完成相關法律修正或制定。

（中央社記者余曉涵台北31日電）同婚爭議戰場拉到公民投票，雖然中央選舉委員會推估如果公投要綁11月24日九合一大選，今天前送交連署書最理想，但不論是挺同或反同團體都有信心可順利與大選一起投票並過關。

發起3項愛家公投的下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩今天受訪表示，目前3項公投已與中選會初步點交，錯誤率極低，共計送出196萬4011份連署書。

3項公投主文分別為「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育」、「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益」與「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」。

曾獻瑩說，連署方式是一步一腳印挨家挨戶拜訪，加上同仁造冊時很用心，都依中選會規定。

曾獻瑩表示，這些連署書下一步將送戶政機關查對，預計最快9月底就會知道有沒有順利過關，但有信心3案一定可順利通過，跟年底大選一起投票。

挺同團體則發起「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程」及「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係」，目前最新統計各有約33萬份連署書，預計下週送中選會。

婚姻平權公投推動小組召集人苗博雅受訪表示，目前正在全力造冊，如果可按原定計畫下週送件，就很有希望趕得上年底大選。

苗博雅表示，很有信心可通過中選會審查，第一階段連署書正確率很高，第二階段不會差太多。

至於雙方是否有信心公投案可順利通過，曾獻瑩說，要順利通過是很大的挑戰，但只要每個連署民眾去拉20名民眾，講解20分鐘理念，相信會有很多人支持。

苗博雅說，支持婚姻平權的人絕對超過公投門檻，只要努力讓外界知道有公投案，相信一定可過關。

根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：李明宗）1070831