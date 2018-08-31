卡管案解答是什麼？張善政：年底選票

張善政説，九月大學開學在即，而台大卻仍無校長，蔡英文身為總統，同時也是台大校友，怎麼無動於衷，而答應給台大三條活路的教育部長葉俊榮，現在台大校長在哪裡？民進黨現在什麼都不怕，只怕人民手中的選票，如果大家希望管中閔可以早日上任台大校長，希望台大有校長，年底就必須用選票教訓民進黨。

國民黨台北市議員參選人羅智強，聯合內湖南港市議員參選人游淑慧、士林北投市議員參選人張斯綱、松山信義市議員參選人徐巧芯、新北市土樹三鶯市議員參選人江怡臻與前行政院長張善政，今(31)日發動100輛「拒投民進黨，台大有校長」嗆聲公車，繞著台大「趴趴走」，共同呼籲選民用選票要求民進黨，讓台大早日有校長。

羅智強説，他在台北推出100輛嗆聲公車，目的很簡單，當選民生氣時，民進黨就釋放空氣，説會想辦法讓管中閔上任，會讓台大有校長，等到民怒一退，就開始裝睡。那沒關係，他就讓這100輛公車像鬧鐘一様，每天提醒大家，台大仍無校長，他呼籲，希望台大有校長的選民，年底只要看到掛民進黨的都拒投，拒投民進黨的縣市長、也拒投民進黨的縣市議員，台灣大學就在大安區，他倒要看看，蔡英文想讓民進黨的台北市議員掉幾席，才願意讓管中閔上任台大校長。

游淑慧表示，她本身就是台大畢業，所以特別關心這件事，看到今年六月畢業學弟妹的畢業證書上只有「代理校長」時，她真心為學弟妹感到委屈。而今適逢開學季，台大椰林依舊聳立、傅鐘二十一響仍舊響亮，但唯獨校長尚不知在何方，她呼籲所有人「拒投民進黨，讓台大有校長！」

張斯綱則説，做為最高學府的台大，竟然九個月沒校長，這是很滑稽荒唐的事情。今年選舉是對民進黨的期中檢驗，民進黨過去兩年的錯誤決策，用政治打手圍毆台大，已經讓台灣民主倒退嚕！張斯綱呼籲選民出來投票，用選票對民進黨say no！

徐巧芯也説，「台大有校長」是民眾的期待與呼喊，期望透過公車廣告提醒大眾，民進黨至今依舊「以拖待變」沒有回應民意、沒有解決問題。

江怡臻表示，一直換部長的教育部有部長，台灣大學卻遲遲沒有校長，民進黨執政的中央，應該給台大一個交代，給台大師生一個交代，給全民一個交代；而台大是全國最高學府，自己也是台大校友，一個大學沒有校長，就如同一個國家沒有總統，身為台大校友也身為中華民國國民的他要說，我寧願這個國家沒有蔡英文總統，也不要台大沒有管中閔校長。