日本擬取消女性上潛艦服役限制　台灣仍不准

繼航空自衛隊產生第一位女性戰機飛行員後，日本海上自衛隊擬取消女性登潛艦服役的禁令，讓女性自衛官未來也有機會登上潛艦工作。
二戰戰敗後，日本廢除軍隊，成立的自衛隊改採募兵制，但是隨著少子化影響，自衛隊在1993年取消女性任職的相關限制，開始招募女性自衛隊員。2017年4月，防衛省制定了要讓女性自衛官比率從6%倍增的相關計畫，並廢除女性在部隊任職的相關限制。
海上自衛隊在2008年取消女性登艦服役的禁令。不過，潛艦到目前為止仍是「男性限定」，主因為艦上活動空間有限，沒有專供女性使用的房間、廁所及浴室。但是隨著中國大陸軍事威脅加劇，自衛隊潛艦編至從18艘擴增至22艘，已讓原本人手不足的潛艦艦隊人手更捉襟見肘，因此考慮在2023年取消女性登潛艦服役的限制。
▲26歲的松島美紗中尉，23日順利通過戰機飛官訓練課程，並取得結業證書，成為日本航空自衛隊首位女戰機飛官。未來將駕駛F-15戰機。（圖／翻攝自航空自衛隊臉書粉絲團)
隨著政府推動募兵制，我國海軍也取消女性登艦服役的限制，更誕生首位女性作戰艦艦長。不過，為了確保女性在艦上服役安全，海軍仍制定相關安全措施，包括男性官兵前往女官兵艙間需要獲得艦上長官批准，且在女性艙間出入口設有監視器。
至於潛艦部分，海軍現役4艘潛艦由於空間幾乎都共用、缺乏隱私，也成為海軍唯一不能讓女性服役的艦艇。2016年5月國防部與海軍性別平等委員赴海軍256戰隊實施潛艦實地訪查後，海軍研議未來新造潛艦能夠將女性生活空間需求納入考量。根據國防部日前送交立院預算書，海軍預計2019年開始建造第一艘潛艦、2025年服役。
美國海軍早在2010年解禁，允許女性官兵登上潛艦服役，但是卻爆發重大性醜聞，核潛艦女性官兵更衣與洗澡遭到男性同袍偷拍，並散布影片，嚴重傷害海軍形像。
▲由於潛艦空間幾乎都共用、缺乏隱私，因此海軍目前仍未開放女性上艦服役。圖為海豹號潛艦官兵住艙。（圖／記者呂炯昌攝）