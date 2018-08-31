日本擬取消女性上潛艦服役限制　台灣仍不准

繼航空自衛隊產生第一位女性戰機飛行員後，日本海上自衛隊擬取消女性登潛艦服役的禁令，讓女性自衛官未來也有機會登上潛艦工作。

二戰戰敗後，日本廢除軍隊，成立的自衛隊改採募兵制，但是隨著少子化影響，自衛隊在1993年取消女性任職的相關限制，開始招募女性自衛隊員。2017年4月，防衛省制定了要讓女性自衛官比率從6%倍增的相關計畫，並廢除女性在部隊任職的相關限制。

海上自衛隊在2008年取消女性登艦服役的禁令。不過，潛艦到目前為止仍是「男性限定」，主因為艦上活動空間有限，沒有專供女性使用的房間、廁所及浴室。但是隨著中國大陸軍事威脅加劇，自衛隊潛艦編至從18艘擴增至22艘，已讓原本人手不足的潛艦艦隊人手更捉襟見肘，因此考慮在2023年取消女性登潛艦服役的限制。