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空頭者減緩攻擊特斯拉 亞馬遜慘成美股「放空王」

鉅亨網2018/08/31 13:35
鉅亨網 / NOWnews
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金融分析公司 S3 Partners 週四 (30 日) 的數據顯示，投資者放空亞馬遜 (AMZN-US) 的部位超過放空特斯拉的程度，使電商巨擘亞馬遜成為最被看空的美股，截至 8 月 30 日，亞馬遜的空單餘額 (Short Interest) 為 99.5 億美元。

空單餘額為市場上未回補的空單數量，計算方式為被放空的股數乘上股價，近期由於電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 股價不斷下跌，空單餘額在 30 日因此下降至 99.3 億美元，被放空程度在美股中退居第二位。

然而，這並不代表投資者停止放空特斯拉股票，S3 Tech 的研究主管 Ihor Dusaniwsky 指出，在特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 發布一系列炒私有化推文後，部分空頭進行回補，但以整體來說，空單持倉量並沒有太大改變。

Dusaniwsky 表示，儘管部分交易員進行空單回補，但持續有認為特斯拉股價將下滑的投資者進場。

馬斯克在 8 月 7 日發文表示，有意將特斯拉私有化，當時股價一度飆升至每股 387.46 美元，但馬斯克在 8 月 24 日打消私有化的念頭，股價一路走跌，30 日特斯拉收於每股 303.15 美元。

特斯拉股價日線走勢圖
特斯拉股價日線走勢圖

另一方面，亞馬遜 (AMZN-US) 的股價在 30 日首度超過每股 2000 美元的關卡，使其更接近成為市值 1 兆美元的公司，但這也造成空單餘額大增。

亞馬遜股價日線走勢圖
亞馬遜股價日線走勢圖

過去一年以來，亞馬遜的空單餘額暴增近 100 億美元，此外，該公司可能面臨另一隱憂，《Seeking Alpha》的專欄作家 Rohit Chhatwal 指出，亞馬遜雲端服務 (AWS) 將面臨中國電商龍頭阿里巴巴旗下阿里雲的挑戰。

在最近一季，亞馬遜雲端服務的營收為 61 億美元，年增達 49%，營業收入則從 9.16 億美元增長至 16.42 億美元，漲幅達 80%。因為規模經濟使亞馬遜能夠降低營運成本，因此在 AWS 提供降價服務，使更多企業能夠負擔。

然而，阿里雲可能成為 AWS 最大的挑戰之一，AWS 的年度運行速度 (annual run rate) 達近 250 億美元，而阿里雲僅為 30 億美元，但阿里巴巴 (BABA-US) 有許多優勢可以幫助縮小阿里雲與 AWS 的差距。

如同亞馬遜，阿里巴巴與許多客戶關係良好，且提供服務類似，但 Chhatwal 指出，阿里巴巴最大的優勢在於其強大的投資能力，阿里巴巴已在南亞和東南亞投入數十億美元，以及在許多領域取得市場領導地位，在阿里雲成為集團重心之下，管理階層未來將投入更多資源於發展此領域。

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