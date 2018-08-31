曾編百餘部驚世之作 現代舞巨擘保羅泰勒過世

然而，瑪莎葛蘭姆、模斯康寧漢（MerceCunningham）及碧娜鮑許（Pina Bausch）等代表人物一一去世後，保羅泰勒也隨他們的腳步，揮別人世。

保羅泰勒50年代為現代舞注入一股迥然不同的新編舞模式，也在現代舞大師瑪莎葛蘭姆（Martha Graham）、舞蹈家鄧肯（Isadora Duncan）及實驗性當代舞蹈間搭起橋樑。

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國保羅泰勒舞團（Paul Taylor Dance Company）說，曾編百餘部驚世之作，並以歡樂、饒富詩意且生氣蓬勃舞風著稱的現代舞巨擘保羅泰勒（Paul Taylor）昨天過世，享壽88歲。

保羅泰勒旗下的舞團，是美國首個在世界各地巡迴演出的舞蹈團體之一。

保羅泰勒舞蹈基金會（Paul Taylor DanceFoundation）藝術總監諾瓦克（Michael Novak）表示：「保羅泰勒是世上最偉大的舞蹈家之一，如今他離開人世，不僅讓我們這些和他共事的人悲痛，世界各地受他無與倫比的藝術表演所感動者，也深感遺憾。」

保羅泰勒1930年7月29日出生於賓州匹茲堡，正值美國大蕭條時期，他之後在首都華府及周邊地區度過童年。

保羅泰勒獲游泳獎學金前往雪城大學（SyracuseUniversity）就讀，卻在圖書館意外發現自己對舞蹈的熱愛，因而轉赴紐約茱麗亞學院（Juilliard School）就讀。

1954年來，保羅泰勒創作了逾140種舞蹈，並由保羅泰勒舞團及另一個規模較小的泰勒2團演出，世界各地的其他舞團也會表演他的作品。

保羅泰勒舞團2014年起便長駐紐約市中心的表演藝術廳林肯中心（Lincoln Center），他們每年在此演出3週。這對現代舞團而言，是項難得榮譽。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070831