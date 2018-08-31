NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈她稱楊偉中「死得其所」　引發論戰戴資穎盼後勤支援讓選手無後顧之憂遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

蘋果新機發表在即　台股沒慶祝行情　拉尾盤後仍跌29點

記者吳嵩浩／台北報導2018/08/31 13:43
▲國際股市受到川普下周可能再對中國大陸加徵2000億美元關稅的消息影響而下挫，台股今日收盤也下跌29點。（圖／翻攝自 YouTube）
▲國際股市受到川普下周可能再對中國大陸加徵2000億美元關稅的消息影響而下挫，台股今日收盤也下跌29點。（圖／翻攝自 YouTube）

台股今（31）日開盤下挫，最深跌106點，「萬一關卡」一度失守，但下午一點後跌幅收斂，最後拉尾盤，以下跌29.81點、以11063.94點作收，跌幅0.27%，成交量1200.67億元。法人表示，盤中跌深是受到川普可能在下周再對中國大陸加徵2000億美元關稅消息影響，直到11月美國期中選舉前，貿易戰干擾因子恐都將存在。

昨天蘋果發出新機發表會邀請函，確定在美國西岸時間9月12日（台灣時間為9月13日凌晨）舉辦新款iPhone發表會，預料將推出數款新iPhone、Apple Watch和升級版的iPad Pro平板電腦。但蘋概股並未因此受到激勵，大立光跌40點，掉到4705元；鴻海跌0.4點，收在80.5元。


▲蘋果新機即將在9月12日發表，圖為蘋果發出的邀請函。（圖／取自蘋果官方網頁）


▲蘋果發布 2018 新機將於 9 月 12 日發表，新機官方照也提前曝光。（圖／翻攝 9toMac）

至於昨天盤中股價創新高的台積電，今天股價收在256元，跌幅2.85%，法人表示，主要是受到台積電ADR下跌1.52%影響，由於台積電是台股權值股股王，經過前幾天的飆漲後今日回檔，也壓抑台股加權指數表現，而半導體類股整體也下跌2.05%。

不過，油電燃氣類股今天表現強勁；而憶聲因活化資產，處分土地總交易金額1.6億元，估計處分利益約1億元，對每股盈餘貢獻約0.36元，將在第三季認列，也讓憶聲盤中鎖漲停一路到底，最終收在8.17元，漲0.74元。

此外，受到MSCI公布最新一季度調整，雖然台股成分股在全球標準指數、全球小型指數都沒有新增和刪除，但在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.79%下調為11.71%；「MSCI亞洲除日本指數」由13.50%下調13.39%；「MSCI全球市場指數」權重持平為1.35%，調整將在台股今日收盤後生效。

關鍵字台股美股貿易戰川普蘋果新機蘋概股
Sea集團揭密電商、電競成功契機

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan