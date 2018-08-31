蘋果新機發表在即　台股沒慶祝行情　拉尾盤後仍跌29點

昨天蘋果發出新機發表會邀請函，確定在美國西岸時間9月12日（台灣時間為9月13日凌晨）舉辦新款iPhone發表會，預料將推出數款新iPhone、Apple Watch和升級版的iPad Pro平板電腦。但蘋概股並未因此受到激勵，大立光跌40點，掉到4705元；鴻海跌0.4點，收在80.5元。

台股今（31）日開盤下挫，最深跌106點，「萬一關卡」一度失守，但下午一點後跌幅收斂，最後拉尾盤，以下跌29.81點、以11063.94點作收，跌幅0.27%，成交量1200.67億元。法人表示，盤中跌深是受到川普可能在下周再對中國大陸加徵2000億美元關稅消息影響，直到11月美國期中選舉前，貿易戰干擾因子恐都將存在。



▲蘋果新機即將在9月12日發表，圖為蘋果發出的邀請函。（圖／取自蘋果官方網頁）



▲蘋果發布 2018 新機將於 9 月 12 日發表，新機官方照也提前曝光。（圖／翻攝 9toMac）

至於昨天盤中股價創新高的台積電，今天股價收在256元，跌幅2.85%，法人表示，主要是受到台積電ADR下跌1.52%影響，由於台積電是台股權值股股王，經過前幾天的飆漲後今日回檔，也壓抑台股加權指數表現，而半導體類股整體也下跌2.05%。

不過，油電燃氣類股今天表現強勁；而憶聲因活化資產，處分土地總交易金額1.6億元，估計處分利益約1億元，對每股盈餘貢獻約0.36元，將在第三季認列，也讓憶聲盤中鎖漲停一路到底，最終收在8.17元，漲0.74元。

此外，受到MSCI公布最新一季度調整，雖然台股成分股在全球標準指數、全球小型指數都沒有新增和刪除，但在「MSCI全球新興市場指數」權重由11.79%下調為11.71%；「MSCI亞洲除日本指數」由13.50%下調13.39%；「MSCI全球市場指數」權重持平為1.35%，調整將在台股今日收盤後生效。